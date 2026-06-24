世界盃｜「Sam哥」奧祖亞料正選鬥捷克　迎個人第12次世盃上陣

據ESPN報道，墨西哥傳奇門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）將在世界盃分組賽最後一輪對捷克時正選披甲。



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墨西哥已經提前鎖定A組首名，主帥艾傑利（Javier Aguirre）將在分組賽最後一輪將正選席位給予即將年滿41歲的門將奧祖亞，讓他在墨西哥城阿茲特克體育場迎來個人第12次世界盃上陣，以及第153場國家隊比賽。

（路透社）

與明星吳鎮宇「人有相似」的奧祖亞，第六次入選墨西哥世界盃陣容，跟美斯（Lionel Messi）及C朗拿度（Cristiano Ronaldo）並肩。不過他在過去五屆世界盃中只上陣三屆，因此無緣今屆世界盃新推出的傳奇臂章（至少上場五屆）。

奧祖亞在開賽前已事先張揚，將在世界盃後退出國家隊，並可能正式掛靴。

奧祖亞（藍）助墨西哥贏下2023年美洲金盃冠軍。（Getty Images）

奧祖亞是墨西哥史上其中一個榮譽顯赫的門將。他曾作為主力幫助墨西哥贏得2015年、2019年和2023年美洲金盃，並在這項賽事錄得14勝1和2負的戰績。

踢完小組賽後，墨西哥將繼續留在墨西哥城踢32強淘汰賽，對手將是C/E/F/H/I組的最佳第三名。

墨西哥足球隊。（路透社）

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