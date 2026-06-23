世界盃2026｜美斯麥巴比夏蘭特同日梅開二度　射手榜繼續爭崩頭

三大巨星再度同日登場，美斯（Lionel Messi，又譯梅西）差點再次大演帽子戲法，就算12碼宴客仍然攻入兩球，緊接登場的麥巴比（Kylian Mbappe）與艾寧夏蘭特兩名後輩同樣梅開二度，三大巨星連續兩場不約而同齊入兩球或以上，今屆神射手殊榮爭崩頭。



美斯﹑麥巴比﹑夏蘭特三大巨星一同登場，上輪連中三元的美斯，今場對奧地利有望再度「戴帽」，初段12碼意外宴客，上半場末段撞射得手，完場前圍困下再建一功，梅開二度。

緊接上演的法國對伊拉克，縱然比賽途中受惡劣天氣影響，而暫停超過兩小時，麥巴比在暫停前後各入一球；挪威的夏蘭特同時亮相，對塞內加爾下半場10分鐘連下兩城，三大巨星保持隊形，齊齊梅開二度。

美斯雖射失12碼，面對奧地利同樣梅開二度。（路透社）

戰畢兩輪後，美斯﹑麥巴比﹑夏蘭特暫時高踞射手榜前列，美斯一人包辦阿根廷今屆所有入球，以5球暫列榜首，麥巴比與夏蘭特連續兩場獻兩球﹑以4球緊隨其後。世界盃僅兩輪，已有3名球員攻入4球或以上，上一次出現這情況，已經是1954年的瑞士世界盃。

神射手榜繼續爭崩頭，阿根廷在最後一場分組賽對約旦，美斯有望再添入球，而同處I組的法國與挪威，一同獲得晉級資格後，下輪將會正面交鋒，爭小組首名同時上演射手大戰。除了三大巨星，英格蘭隊長哈利卡尼首輪同樣攻入兩球，他有望今晚深夜對加納的分組賽，力爭成為今屆第四人射入4球或以上。