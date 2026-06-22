世界盃2026｜比利時狂轟23腳零入球爆冷和伊朗 曝強隊進攻死穴
世界盃分組賽G組再爆出冷門，「歐洲紅魔」比利時在全場佔盡優勢下，最終以0：0悶和亞洲球隊伊朗。根據FIFA官方賽事報告，比利時全場狂轟高達23腳射門，然而圍攻背後卻是極度低效率的進攻轉化率，始終未能叩開伊朗大門。
早前土耳其在兩場分組賽狂轟62腳射門，單場攻門均逾30，最終卻顆粒無收，令人意外地成為今屆第2支提早出局球隊。當時人人嘲笑土耳其，豈料「人人都可以是土耳其」，今屆多支傳統豪強同樣陷入「得勢不得分」的死局。
今晨，紅魔比利時經歷了一場破門乏力之戰，「黃金一代」老去是不爭的事實，不過黃金褪色亦未至於變成爛銅爛鐵。靈魂人物迪布尼（Kevin De Bruyne）的組織能力與精準傳送依舊處於世盃頂級水平，多次為比利時撕破防線。值得一提的是，今場伊朗正選平均年齡高達32歲181日，比比利時正選還要年長2歲有多。
2分鐘，迪布尼傳中，盧卡古搶點不成，反而因衝撞伊朗門將比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）吃到黃牌。8分鐘，迪布尼燙射被擋出後，迪古柏（Maxim De Cuyper）近門補射角度太正，直接送入比蘭雲特懷中。58分鐘，迪布尼展現大師級停球技術後橫傳中路，迪古柏燙射又打中比蘭雲特。多次險境表明，單靠一個迪布尼傳送遠遠不夠，比利時前線缺乏一位擁有致命一擊能力的接球者。此時此刻，迪布尼大概無比懷念前國家隊戰友夏薩特（Eden Hazard），以及前球會拍檔夏蘭特（Erling Haaland）。
謝利美杜古（Jeremy Doku）今仗因呼吸道感染休戰，令比利時失去了一把破防尖刀。換邊後，年輕後衛尼敦尼葛（Nathan Ngoy）更在防守時出現致命失誤，因拉跌已成「單刀」之勢的伊朗前鋒泰利米（Mehdi Taremi），被球證直接出示紅牌驅逐。少打一人的比利時投鼠忌器，在進攻端更加綁手綁腳。全場23次射門雖有7次命中目標，但真正能威脅到比蘭雲特的攻門寥寥可數。
盧卡古賽後已經意識到球隊問題，他說到：「我們在進攻端效率不高。我預料到了這樣的比賽，傳中和射門都很多。我們射正了，但沒能給對方門將足夠的考驗。少一人作戰也對我們不利。我們以前也遇到過類似的比賽，通常至少能進三個球。有時，我們看起來有點猶豫。必須分析問題，因為我們創造了那麼多機會卻沒能進球，這令人沮喪。我們在關鍵時刻情緒失控了。」
事實上，伊朗在比賽日當日要在美國與墨西哥之間長途跋涉，舟車勞頓嚴重影響發揮。伊朗主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）賽前坦言，球員體能在開賽前已透支，此前的多次換人並非戰術調配，是因球員在場上抽筋無法繼續跑動。比利時面對的，正是一支疲態畢露的伊朗。
隨着足球發展，弱隊面對豪強時，已不再像以往般盲目退守門前「泊大巴」死守到底。伊朗今仗在飽受壓制下仍具備極強的反擊力，泰尼米曾利用定位球戰術，攻破比利時球門，惜處於越位位置，入球無效。下半時泰尼米一記「窩利」勁射逼到高圖爾斯（Thibaut Courtois）飛身化解。論真正具威脅的射門，伊朗甚至比比利時更接近破門。伊朗今仗錄得7次射門、3次中框，與其說是伊朗逼和比利時，倒不如說紅魔沒有全失3分已是萬幸。
不過，「表面實力」流於表面的尷尬不止比利時獨享，土耳其、厄瓜多爾、烏拉圭甚至西班牙等強隊亦集體走樣。昨日厄瓜多爾27次射門，15次命中目標，以0：0戰和庫拉索，兩場比賽中同樣一球未進，前線把握力差得令人咋舌。
相比之下，烏拉圭與西班牙僅僅勝在班底較厚才能穩住陣腳——烏拉圭首戰狂攻27腳才換來1個入球逼和沙特；西班牙在場面壓制下同樣無法攻破佛得角大門，幸好次輪及時調整才重新激活進攻。
在豪強「老鼠拉龜」的窘境下，往往催生出不少小國英雄，比蘭雲特在對陣比利時比賽中成為當場最佳球員，全場做出7次撲救。佛得角門將禾仙夏（Vozinha）一戰成名，社媒賬號關註數破千萬。庫拉索門將「房間哥」艾萊羅姆（Eloy Room）全場貢獻15次精彩撲救，為世界盃單場法定時間內撲救最多的球員。
這反映出今屆世界盃一個顯著的戰術趨勢，中下游球隊的防守紀律性、求勝信念與抗壓能力大幅提升，強隊若單憑球星個人質素或單調打法，缺乏禁區內的致命一擊，往往只會落得「數據刷盡，分數落空」的下場，淪為弱旅在大舞台上上演奇蹟的背景板。