世界盃2026｜比利時狂轟23腳零入球爆冷和伊朗　曝強隊進攻死穴

世界盃分組賽G組再爆出冷門，「歐洲紅魔」比利時在全場佔盡優勢下，最終以0：0悶和亞洲球隊伊朗。根據FIFA官方賽事報告，比利時全場狂轟高達23腳射門，然而圍攻背後卻是極度低效率的進攻轉化率，始終未能叩開伊朗大門。



早前土耳其在兩場分組賽狂轟62腳射門，單場攻門均逾30，最終卻顆粒無收，令人意外地成為今屆第2支提早出局球隊。當時人人嘲笑土耳其，豈料「人人都可以是土耳其」，今屆多支傳統豪強同樣陷入「得勢不得分」的死局。

今晨，紅魔比利時經歷了一場破門乏力之戰，「黃金一代」老去是不爭的事實，不過黃金褪色亦未至於變成爛銅爛鐵。靈魂人物迪布尼（Kevin De Bruyne）的組織能力與精準傳送依舊處於世盃頂級水平，多次為比利時撕破防線。值得一提的是，今場伊朗正選平均年齡高達32歲181日，比比利時正選還要年長2歲有多。

迪布尼已經33歲，難以憑一己之力拯救比利時。（路透社）

2分鐘，迪布尼傳中，盧卡古搶點不成，反而因衝撞伊朗門將比蘭雲特（Alireza BEIRANVAND）吃到黃牌。8分鐘，迪布尼燙射被擋出後，迪古柏（Maxim De Cuyper）近門補射角度太正，直接送入比蘭雲特懷中。58分鐘，迪布尼展現大師級停球技術後橫傳中路，迪古柏燙射又打中比蘭雲特。多次險境表明，單靠一個迪布尼傳送遠遠不夠，比利時前線缺乏一位擁有致命一擊能力的接球者。此時此刻，迪布尼大概無比懷念前國家隊戰友夏薩特（Eden Hazard），以及前球會拍檔夏蘭特（Erling Haaland）。

比利時並不缺乏機會，而是缺少把握機會的能力。（路透社）

謝利美杜古（Jeremy Doku）今仗因呼吸道感染休戰，令比利時失去了一把破防尖刀。換邊後，年輕後衛尼敦尼葛（Nathan Ngoy）更在防守時出現致命失誤，因拉跌已成「單刀」之勢的伊朗前鋒泰利米（Mehdi Taremi），被球證直接出示紅牌驅逐。少打一人的比利時投鼠忌器，在進攻端更加綁手綁腳。全場23次射門雖有7次命中目標，但真正能威脅到比蘭雲特的攻門寥寥可數。

盧卡古賽後已經意識到球隊問題，他說到：「我們在進攻端效率不高。我預料到了這樣的比賽，傳中和射門都很多。我們射正了，但沒能給對方門將足夠的考驗。少一人作戰也對我們不利。我們以前也遇到過類似的比賽，通常至少能進三個球。有時，我們看起來有點猶豫。必須分析問題，因為我們創造了那麼多機會卻沒能進球，這令人沮喪。我們在關鍵時刻情緒失控了。」

盧卡古今場表現不佳。（路透社）

事實上，伊朗在比賽日當日要在美國與墨西哥之間長途跋涉，舟車勞頓嚴重影響發揮。伊朗主帥加蘭諾伊（Amir Ghalenoei）賽前坦言，球員體能在開賽前已透支，此前的多次換人並非戰術調配，是因球員在場上抽筋無法繼續跑動。比利時面對的，正是一支疲態畢露的伊朗。

雖受諸多場外因素干擾，伊朗球員依然保持著較強的勝利信念。（路透社）

隨着足球發展，弱隊面對豪強時，已不再像以往般盲目退守門前「泊大巴」死守到底。伊朗今仗在飽受壓制下仍具備極強的反擊力，泰尼米曾利用定位球戰術，攻破比利時球門，惜處於越位位置，入球無效。下半時泰尼米一記「窩利」勁射逼到高圖爾斯（Thibaut Courtois）飛身化解。論真正具威脅的射門，伊朗甚至比比利時更接近破門。伊朗今仗錄得7次射門、3次中框，與其說是伊朗逼和比利時，倒不如說紅魔沒有全失3分已是萬幸。

伊朗前鋒泰尼美一度離入球很接近。（路透社）

不過，「表面實力」流於表面的尷尬不止比利時獨享，土耳其、厄瓜多爾、烏拉圭甚至西班牙等強隊亦集體走樣。昨日厄瓜多爾27次射門，15次命中目標，以0：0戰和庫拉索，兩場比賽中同樣一球未進，前線把握力差得令人咋舌。

土耳其、厄瓜多爾、烏拉圭甚至西班牙都經歷過面對比自己弱很多的隊得勢不得分的尷尬情況。（路透社）

相比之下，烏拉圭與西班牙僅僅勝在班底較厚才能穩住陣腳——烏拉圭首戰狂攻27腳才換來1個入球逼和沙特；西班牙在場面壓制下同樣無法攻破佛得角大門，幸好次輪及時調整才重新激活進攻。

在豪強「老鼠拉龜」的窘境下，往往催生出不少小國英雄，比蘭雲特在對陣比利時比賽中成為當場最佳球員，全場做出7次撲救。佛得角門將禾仙夏（Vozinha）一戰成名，社媒賬號關註數破千萬。庫拉索門將「房間哥」艾萊羅姆（Eloy Room）全場貢獻15次精彩撲救，為世界盃單場法定時間內撲救最多的球員。

比蘭雲特在對陣比利時比賽中成為當場最佳球員，全場做出7次撲救。（路透社）

這反映出今屆世界盃一個顯著的戰術趨勢，中下游球隊的防守紀律性、求勝信念與抗壓能力大幅提升，強隊若單憑球星個人質素或單調打法，缺乏禁區內的致命一擊，往往只會落得「數據刷盡，分數落空」的下場，淪為弱旅在大舞台上上演奇蹟的背景板。