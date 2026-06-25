世界盃｜田中碧與三笘薰每日短訊聯繫　「鷺沼兄弟」隔空並肩作戰

日本今屆少了因傷無緣入選的三笘薰，最失落的莫過於與三笘薰同樣來自川崎市鷺沼小學的防中田中碧（Ao Tanaka），尤其三笘薰在去屆世界盃締造「崖邊助攻」，正是傳球予田中碧射入。

日本即將迎來對瑞典的最後一輪F組分組賽，田中碧接受傳媒訪問時表示，雖然三笘薰不在陣中，但每日都與該名小學師兄互發短訊聯絡。



田中碧上仗對突尼西亞助攻助守。（路透社）

繼承三笘薰7號球衣

田中碧與三笘薰的關係，恍如日本足球漫畫的劇情，兩人來自同一所小學，同樣在畢業紀念冊上寫下「成為日本代表、成為世界最佳」的願望。因此，當三笘薰於去屆世界盃對西班牙一役上演「崖邊助攻」，在皮球完全越過底線一刻之前「伸到盡」救球傳中予田中碧射入，最終以這個入球擊敗西班牙，兩人熱血滿滿的「鬥魂」，感動了全球球迷。

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2022世界盃，三笘薰在日本對西班牙一役締造「崖邊助攻」，在皮球出界前的最後一刻傳球予田中碧。（Getty Images）

可惜的是，三笘薰在四年後的今天，因傷無緣入選世界盃名單，只能在電視台訪問中以淚水憾別，不過他對兒時玩伴的支持和鼓勵，卻不受時空限制。田中碧在對瑞典一戰前接受傳媒訪問時透露，「我和三笘薰基本上每日都會互通短訊」，田中碧亦代替三笘薰穿上「藍武士」的7號球衣，一對「鷺沼兄弟」彷彿並肩作戰。

三笘薰因傷無緣世界盃，田中碧（右）接過其7號球衣。（路透社）

盼遠射攻破瑞典

日本上仗對突尼西亞，田中碧代替鎌田大地司職中場中，全場助攻助守，香港時間周六（24日）對瑞典一戰，有望正選披甲，他卻未因上仗的優秀表現而掉以輕心，「只是一場比賽而已，我必須有更好表現，我認為自己還有需要改善的地方」。談到瑞典的實力，田中碧點名一對前鋒阿歷山大伊沙克和約基利斯，也對瑞典的3-5-2陣式有重點部署：「防守時，他們能夠有5名防守球員，遠射將非常重要。上一場對突尼西亞，我的射門遠離目標，今場一定要命中！」