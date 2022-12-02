世界盃｜日本三笘薰底線神救獲封「神之足」　小學已創極速傳說

日本在世界盃出線生死戰藉三笘薰底線神救，助攻田中碧射入第二球反勝西班牙，重演首輪神奇反勝情節。

三笘薰的速度和突破能力讓他成為日本的變陣武器，原來早在小學時代，他已留下過跑得快過蜜蜂的「極速傳說」。



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效力英超白禮頓的25歲翼鋒三笘薫，以速度和盤扭腳法見稱。效力川崎前鋒時，有節目更邀請青梅竹馬的前隊友田中碧，解構「為何搶不到三笘薫的球」，可見其帶球突破能力。

當時仍效力川崎的田中碧笑言「總之就是好快」，指三笘帶球跑動速度是日職聯最快，且與控球在腳時的上半身傾斜角度也有關係，「面對面時，頭部因上半身前傾，容易令對手以為縮窄了距離，腳能觸到球卻其實觸不到，此時他已能趁對手出腳時用速度甩開。」

捉謎藏「薰做鬼的話一定輸」

據日媒報道，三笘薰的超群速度，早在小學時代已留下過「極速傳說」，這也得到自小同一間足球學校的朋友伊藤滉證實。

除了當時小孩子之間曾流傳，捉謎藏「薰做鬼的話一定輸」，最令人難忘的，是小六時的「蜜蜂事件」。

當時三笘薰與朋友在體育館附近遊玩，貪玩的他們輪流用泥沙擲向樹上的蜂巢再逃跑，卻只得三笘被蜜蜂追。據指，當時三笘以敏捷的反應和速度跑來跑去躲避，約10秒便成功擺脫兩隻蜜蜂，與對西班牙一戰般無人可擋。

三笘薰的速度和突破能力讓他成為日本的變陣武器。（Getty Images）

跑得快過蜜蜂的「極速傳說」

蜜蜂到底飛得有幾快？參考英國養蜂協會資料， 一般蜜蜂的飛行速度是時速21至28公里，最快可達40公里。若把40公里除開3600秒，即每秒能飛行約11.11米。

三笘薰小學時代，若以約為10歲男孩的速度，參考2007年日本全國小學生田徑賽，小六生100米金牌是11.95秒，即每秒跑約8.36米。小學生的三笘薰能避開攻擊模式的蜜蜂，着實具一定速度。

三笘薰飛盡，球幾乎出界之際傳中，帶來反勝。（Getty Images）

三笘薰在對西班牙一戰底線飛盡救球，在VAR審視近兩分鐘後判定未完全出界，入球有效，一戰成名。

雖然該球仍引起不少爭議，日本網民興奮指這是「歷史的1厘米」、「神之足」，連本田圭佑也公開大讚其助攻一腳「厲害」和防守表現，列為心目中MVP（最有價值球員）。

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