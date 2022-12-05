世界盃｜田中碧三笘薰成日本隊人氣CP　一句「我愛你」引逾萬讚好

日本隊在「死亡E組」擊敗德國和西班牙兩強，以小組首名晉級世界盃16強，成為分組賽最大驚喜，「藍武士」周一晚便要對克羅地亞，賽前最大話題集中在田中碧和三笘薰這對「CP」（Couple縮寫，泛指獲寄予希望能成真的伴侶）身上。



日本擊敗西班牙後，鏡頭拍到三笘薰「撲倒」田中碧，壓在他身上用力擁抱，令田中笑着大叫：「好痛！好痛！」三笘則興奮地說：「你這傢伙踢得好啊，踢得好！」兩人在地上抱着滾了一圈，變成田中在上、三笘在下，然後田中扶起好友，笑道：「我就知道你會過來。」

田中碧和三笘薰擁抱滾地的一幕，令許多球迷動容。（美聯社）

鷺沼兄弟之間的「神仙友情」

這一幕打動許多球迷，加上田中碧和三笘薰小學和中學皆是同校，由於一同出身於鷺沼小學，獲稱為「鷺沼兄弟」，雖然三笘較田中大一歲，但感情一直極為要好，加上從小一同效力川崎前鋒青年軍的背景，更令網民以「神仙友情」形容。

昨日，田中碧再加以「認證」這段關係，三笘薰在Instagram發文，分享日本隊賽後慶祝的照片（相中主角正是老友田中碧），並寫道：「謝謝大家的支持！日本隊的勝利！再贏就入8強了！」

田中碧在三笘薰的帖文下「表白」。（Instagram）

公開說：「I love you」 網民哄動

這則帖文立刻引出了田中碧，他以簡單三個字回應引來網民暴動：「I love you（我愛你）」並配上心心表情符號，這則回應獲得逾萬讚好。

另外，一段神奈川縣足球協會上載的影片，亦惹來熱議。片段中是2009年川崎前鋒U12贏得全日本少年足球大會神奈川縣出線資格後，全軍影大合照，當中田中碧和三笘薰站位一前一後，難以分離。

田中碧（上排左二）和三笘薰（下排左二）在川崎前鋒U12的昔日影片出一同出現。（Youtube）

共同的夢想起點

鷺沼小學在世界盃期間，為兩名舊生掛起打氣橫額，近日成為參觀熱點。有球迷找出訪問片段，兩人曾一同回到鷺沼小學做訪問，製作組找來了兩人各自讀到六年級時的畢業紀念冊，雖然兩人邊說着「很害羞呢」、「很懷念」，但還是興致勃勃地打開十多年前的紀念冊，並交換翻看，看到對方小時候的照片時都不禁大笑，田中道：「完全沒變呢」。

有趣的是，成長軌跡幾乎一樣的兩人，連夢想的起點也一樣，2010年畢業的三笘薰寫道：「我已經十分喜歡足球了，希望成為職業選手、再成為活躍的日本代表。希望會朝着成為足球選手的目標，一直努力前進。」

田中碧（左）和三笘薰（右）交換畢業紀念冊觀看，笑得開懷。（Youtube）

湊巧的是，田中碧寫的也相當接近：「（希望做到）職業處子戰、職業第一球；在球會有好表現，再成為日本代表，然後在世界球壇立足，成為世界上最好的球員。」

儘管在展開職業生涯前，兩人選擇了不同的路，三笘決定入讀大學、田中則沒有讀大學，直接在川崎前鋒出道，但兩人此後仍一同效力川崎前鋒，並在同一年實現外流的夢想。去年三笘轉投英超白禮頓，中間一度外借到比利時的聖基萊錫；田中也在去年開始效力德甲的杜塞爾多夫，而兩人也的確在日本代表隊站穩陣腳，更在今屆世界盃大放異彩，活脫脫就是日本少年漫畫描繪的熱血、友情與夢想。

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