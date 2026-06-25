世界盃2026｜瑞士2：1挫加拿大首名出線　波斯尼亞3：1卡塔爾

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月24日舉行B組最後一輪分組賽，瑞士憑華加斯（Rubén Vargas）與文森比（Johan Manzambi）下半場各入一球，以2：1擊敗主辦國加拿大。波斯尼則以3：1擊敗卡塔爾。賽後，瑞士得7分首名出線，加拿大得4分，以較佳得失球次名出線，波斯尼亞同得4分排第三，卡塔爾1分排第四。



賽前同得4分的瑞士與加拿大今場入局較慢，來到下半場才產生入球，46分鐘，瑞士中場文森比（Johan Manzambi）右路傳中，前鋒華加斯（Rubén Vargas）近門抽入，瑞士領先1：0。

得勢不饒人的瑞士持續發動攻勢，去到57分鐘，安保路（Breel Embolo）右路妙傳文森比（Johan Manzambi），後者射地波，基派奧（Maxime Crépeau）犯錯讓皮球從身下滾入網。瑞士擴大優勢到2：0。

主場的加拿大並沒有放棄，去到76分鐘，龐馬斯大衛（Promise David）接應沙利巴（Nathan Saliba）的傳中射入，讓球隊再次燃起希望。

2026年6月24日，世界盃B組賽事加拿大對瑞士，圖為加拿大前鋒龐馬斯大衛（Promise David）為球隊射入首個入球瞬間。（Reuters）

瑞士最終以2：1擊敗加拿大，以B組首名出線。

同一時間進行的波斯尼亞對卡塔爾，波斯尼亞憑美歷（Amar Memic）、阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）的入球以及對方的烏龍波，以3：1擊敗對手。

2026年6月24日，世界盃B組賽事波斯尼亞對卡塔爾，圖為波斯尼亞中場美歷（Amar Memic）為球隊射入第三球後慶祝。（Reuters）

賽後，波斯尼亞積4分，要視乎其他小組的情況，才能得知是否可以憑最佳8位第三名晉級32強。卡塔爾則出局。