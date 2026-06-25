世界盃2026｜丹尼斯烏達夫甘當後備殺手　拿高士文：只按戰術部署

德國前鋒丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）在世界盃E組第二輪分組賽梅開二度，協助德國險勝科特迪瓦，盡顯「後備殺手」本色。烏達夫會否因此變為正選？過去幾天，不少球迷熱烈討論烏達夫的「命運」德國主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）坦言，烏達夫擔任後備是大家共同協議的戰術部署，烏達夫亦甘於「後備殺手」這個角色。



2026年世界盃足球賽分組賽中，德國隊前鋒丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）成為全場焦點。（路透社）

烏達夫在前兩場分組賽均後備上場。首戰對庫拉索，他於63分鐘入替，攻入1球並交出2次助攻；次仗面對科特迪瓦，他在德國落後0：1下建功扳平，戰至94分鐘更射入關鍵的反勝球，帶領德國兩戰全勝得6分，提早鎖定淘汰賽資格。

首戰對庫拉索，他在極短時間內攻入1球並交出2次關鍵助攻。（路透社）

次仗面對科特迪瓦，在落後情況下他上場僅8分鐘，便在禁區內接應隊友傳中，頂住防守球員近門抽射破網。（路透社）

烏達夫自2024年起代表德國國家隊，至今上陣11次入了9球，加上今屆世界盃的亮眼表現，不少球迷討論烏達夫是否值得在德國鋒線正選披甲。在對厄瓜多爾的賽前記者會，烏達夫坦言樂於擔任「後備殺手」：「如果我不滿意，我就不會來到這裏踢球。我樂於接受這個位置。是否正選不是最重要，最重要是球隊能夠獲勝。」

溫達夫帶領德國以2:1反敗為勝，提前晉級淘汰賽。（路透社）

拿高士文則表示，以烏達夫的實力，絕對值得擔任正選，但球隊亦有球隊的戰術部署：「我們有自己的想法，與烏達夫和其他球員溝通過。對厄瓜多爾一戰，我們只會做需要的人腳調動。」