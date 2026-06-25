韓國用錯孫興慜？昔日功勳隊長洪明甫英雄變罪人︱世界盃2026

韓國在世界盃A組最後一輪分組賽爆冷0：1不敵南非，分組跌落第3名，能否出線仍是未知數，隊長兼主將孫興慜無論正選或是後備出場，在3場比賽中的影響力均大不如前，沒有入球，也無助攻。

老孫已經33歲，巔峰已過是不爭事實，然而他仍是韓國陣中級數最高的球員，教練洪明甫的戰術和排陣，白白浪費了這個好球員，3場分組賽韓國愈踢愈差，擔任評述的名將朴智星認為，一切問題源於韓國足球發展方向錯誤。



世界盃2026︱韓國隊長兼主將孫興慜無論正選或是後備出場今屆均無甚表現。（路透社）

洪明甫用錯孫興慜？連續3場均不是踢最佳位置

韓國隊今屆首仗2：1反勝捷克，繼而0：1不敵墨西哥，兩場比賽孫興慜均正選上陣，首仗在扳平後的2分鐘、比賽至69分鐘換出；對墨西哥50分鐘失球，洪明甫7分鐘後換出孫興慜，終未能平反敗局。針對教練洪明甫的排陣，有兩方不同聲音，首仗後有批評指孫興慜不應再踢正選，第二場後卻一面倒認為他太早換走孫興慜。

今場他把老孫先放後備，半場踢成0：0，下半場洪明甫即換入他，惟南非在下半場的入球，韓國再次全失3分。3場比賽踢下來，孫興慜並無重大建樹，影響力大不如前，沒有入球，也無助攻，一大問題是他的位置改變了。無論昔日在熱刺或國家隊，孫興慜發揮最好始終是前場左路，發揮他的個人突破能力，也有較大空間進攻。今屆分組賽洪明甫3場均安排孫興慜踢正中鋒，缺乏隊友掩護下，完全無法發揮出個人特長。

世界盃2026︱韓國隊今屆整體表現失色。（路透社）

韓國隊表現走樣 往日優點變缺點

眼見戰術不奏效，陣中球員踢得不順暢，洪明甫竟連續3場均全無改變，堅持要孫興慜踢這個不是最適合的位置，確實抵鬧。韓國隊以往的優點，是擅踢整體戰，加上拚勁、活力彌補技術上的不足，配合孫興慜這個超級球星的X Factor，往往帶來驚喜，2018年在分組賽擊敗上一屆冠軍球隊德國，2022年挫C朗領軍的葡萄牙。

今屆韓國表現卻完全走樣，難言有任何戰術之餘，最大問題是他們連體能這個強項也失去，完全失去往日的活力拚勁，比賽尾段「谷唔起」，予人已無力爭取入球之感。而且陣中不止孫興慜一人，黃喜燦、李剛仁等著名球星亦無表現，上屆大放光芒的曹圭成亦極暗淡。

世界盃2026︱韓國主帥洪明甫成眾矢之的。（路透社）

演員韓正秀公開轟洪明甫：最差領袖，令我討厭足球

韓國今屆表現一場比一場差，教練洪明甫成為眾矢之的，演員韓正秀在社交媒體的帖文，大概代表到不少韓國球迷的心聲：「擁有最佳球員，交出史上最差勁一仗。沒有戰術，不明智的排陣，到最後怪責球員，完全反映出最差領袖的模樣。」

韓正秀怒言：「就算在1954年瑞士世界盃（編按：韓國剛剛打完內戰），韓國也不會有如此差勁表現。如今我真是討厭足球，世界盃歷來最差一仗。」 他甚至宣稱：「洪明甫是南非隊一員嗎？用最好的球員，踢出最差的比賽，因為洪明甫我討厭足球，他到最後還怪責球員。」

世界盃2026︱朴智星批評韓國隊缺乏求勝意欲。（路透社）

朴智星：韓國連續3仗均沒有絲毫求勝跡象

如果韓正秀代表普羅球迷的心聲，韓國名將朴智星便反映了專業足球員的想法。2002世界盃韓國主場獲得殿軍，洪明甫當年是隊長、朴智星在前線更是光芒四射，在直播室的朴智星不留情批評國家隊：「無論他們用什麼戰術，第一場、第二場和第三場比賽都完全一樣，從戰術上看，沒有絲毫求勝跡象」，又指出：「要想入球、贏波，就必須冒險。當有人突破防線時，其他球員應該帶着要入球的決心跟上去，他們看起來只是在等待前場的進攻，缺乏團隊協作創造入球機會的意欲。」

當被問及韓國足球究竟哪裏出錯，朴智星稱：「我們又在重蹈覆轍。2014年巴西世界盃表現糟糕，是因為備戰過程本身就存在問題。即使有時間吸取教訓，同樣的問題卻再次重演。晉級32強仍有可能，但就算晉級淘汰賽，我也不確定我們能否拿出好表現，所有錯誤都源於韓國足球的發展方向。」他悲觀道，「說實話，事情不可能在一夜之間發生翻天覆地的變化。問題不是單單在過去十年出現，而是一直由來已久。歸根究底，要解決這些問題至少需要十年時間。我們需要為長遠的未來設定方向，然後逐一解決問題。」

世界盃2026｜最佳第三名出線形勢

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