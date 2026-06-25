世界盃2026｜尼馬相隔近3年復出　安察洛堤滿意表現：他值得上場

相隔981日，巴西球星尼馬（Neymar）再披巴西球衣上陣，全場報以浩大的歡呼聲，即使是後備入替，今屆世界盃首度登場，已令球迷興奮不已。



巴西最後一輪對蘇格蘭，「森巴兵團」今仗憑雲尼斯奧斯梅開二度，加上根夏錦上添花，3：0擊敗蘇格蘭，分組賽3戰得7分，憑較佳得失球壓倒同分的摩洛哥，以小組首名昂然晉級。

戰至下半場76分鐘，即使大局已定，邁亞密球場同樣傳來歡呼聲，因傷闊別國家隊981日的尼馬入替根夏，再次為國披甲。

尼馬時隔981日再為巴西隊披甲登場。（路透社）

這名巴西10號仔步入球場，獲得全場萬千球迷起立歡呼。尼馬入選巴西大軍被受爭議，經歷漫長復健之路後，終披上巴西球衣上陣，尼馬不禁流下男兒淚，他賽後感言：「上場的那一刻，我的心情很複雜，因為我已經很久沒有代表國家隊出賽了，感謝上帝，讓一切順利，我才能重返賽場。」完場後，他不顧保安阻攔，到場邊擁抱了家人。

尼馬賽後與家人分享重為巴西披甲登場喜悅。（路透社）

尼馬今場上陣短短十多分鐘，傳球成功率高達92%，更送出3次關鍵傳球及完成1次遠射。主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）對尼馬交出的表現感到滿意：「他值得這個上場機會，他付出了巨大的努力。以他的能力，能夠給球隊帶來幫助。我認為他表現不錯。」

尼馬今場交手92%傳球成功率、3次傳關鍵球及1次射門，安察洛堤感到滿意。（路透社）

另外傳媒捕捉到，森巴傳奇「細哨」朗拿甸奴（Ronaldinho）賽前現身球員通道，在巴西出場時逐一擊掌送上祝福，並於尼馬擁抱。兩代森巴10號靈魂人物同框，象徵着巴西足球兩個時代的傳承，令無數球迷為之動容。

而在今屆賽事已斬獲4球，成為新一代巴西進攻核心的雲尼斯奧斯（Vinicius Junior），賽後更對老大哥推崇備至，興奮地表示：「我們的偶像回來了，他一直努力拼搏，為了來到這裡付出了一切，在傷愈復出後終於回歸。我希望他能繼續進步，不斷提升，在整個比賽中幫助我們。這才是最重要的。」