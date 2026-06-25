學界傑出運動員頒獎禮｜馬榕生田徑足球皆精：犧牲玩樂時間都值得

2025/2026年度葛量洪學界傑出運動員獎頒獎典禮今日（25日）假香港體育學院舉行，十優運動員獲獎者之一的馬榕生（馬仔）同時涉足田徑及足球，是少數同時在兩個運動項目均取得優秀成績的年輕運動員。這個雙軌運動員今年完成DSE，離開學界加入成年組，如何兼顧兩項運動成為他目前最大的考驗。



（陳綵瑤攝）

（陳綵瑤攝）

葛量洪學界傑出運動員獎自2014/2015年度設立，旨在表揚全港中學生的運動成就，設最佳男、女子運動員、十優運動員與及單項運動傑出運動員。十優運動員是為在兩個或以上的運動項目，均取得傑出成就的運動員頒發的獎項，得獎者之一的香港加納混血兒馬榕生（馬仔）是港超球隊標準流浪史上最年輕的港超聯正選，同時是香港田徑代表隊成員。

（流浪Facebook圖片）

（鄭子峰攝）

有着跑手、足球員和學生的三重身分，馬仔的生活難免比其他學生運動員辛苦。就讀中學期間，他逢星期一和星期五練田徑，星期三健身，星期二至四練足球，為了兼顧學業，他上午結束足球訓練後便需立即回到學校上課，跑步訓練則安排在晚上的課後時間。儘管每日生活繁忙，休息和私人時間有限，馬仔仍不打算放棄雙向發展：「即使過程有多累，但為了達到理想的成績，犧牲自己去玩的時間，去努力訓練，我覺得值得。」

雖然訓練比其他人頻密，休息時間又比其他人少，但他認為兩項運動相輔相成，反而能讓他有更好的表現：「平時練跑要速度、爆發力，足球要長時間奔跑，鍛煉耐力。這些都可以應用在另一項運動上。踢足球一場90分鐘，這90分鐘總會有個時刻覺得累，就當是一個鍛鍊自己在力竭下都要堅持。」他坦言自己也想過要放棄其中一項，轉而專注發展另一個項目，但這些想法都會在比賽後消失：「放棄的想法不大，反而是會想怎樣才可以令自己進步。假設有一天我選擇踢足球，但其實田徑這件事對我踢足球有很大幫助，所以不會想放棄。 」

（鄭子峰攝）

不論田徑還是足球，每年都有種種大小不同的賽事，這對馬仔來說又是另一個煩惱。去年9月，田徑方面有東亞U20田徑錦標賽，足球方面有香港超級聯賽的高級組銀牌賽，兩項比賽同時在9月28日上演，分身乏術的馬仔最終選擇了東亞錦標賽：「當日是按比賽的重要性決定，畢竟一個是國際賽，一個是本地賽。」雖然當日選擇了田徑，但他目前是一名職業足球員及半職跑手，他表示如未來有類似情況而比賽級別相近的話，會優先選擇足球。

今年於香港華仁書院就讀中六的他，由中學步入人生的新階段，在公開試期間，馬仔減少參與足球賽事及訓練，因此在等待放榜的這段時間，他會暫時將重心放在足球，7月1日便啟程到緬甸進行兩場友誼賽，其後於8至9月期間參加亞洲U20外圍賽。

2025/2026年度葛量洪學界傑出運動員獎得獎名單：



十優運動員：

鮑學賢 英華書院

高靖喬 播道書院

馬榕生 香港華仁書院

姚卓僑 聖保羅書院

朱修平 聖若瑟書院

鍾兆永 聖芳濟各書院

李安傑 聖公會陳融中學

Oliver Inaba Wilson 港青基信書院

黃健銘 天水圍循道衞理中學

王諾熙 賽馬會體藝中學

李樂悠 匯基書院（東九龍）

馬紫玲 拔萃女書院

潘璿文 德望學校

VAN AMELSFOORT Sammi 啟思中學

肖晶晶 旅港開平商會中學

關恩懿 青年會書院

林靖桐 博愛醫院陳楷紀念中學

廖采雯 浸信會永隆中學

施晞嵐 林大輝中學

黃希晨 賽馬會體藝中學



最佳男子運動員：

梁浚朗 拔萃男書院

梁子謙 裘錦秋中學（葵涌）



最佳女子運動員：

梁瑞昕 協恩中學

馮家晴 裘錦秋中學（葵涌）

