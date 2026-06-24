名古屋亞運．田徑｜田總公布27人初選名單 陳俊浩﹑葉景維領銜
撰文：陳綵瑤
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中國香港田徑總會公布名古屋亞運的初選名單，一共提名27名運動員，當中擁兩項港績的葉景維、陳俊浩等同在名單上。另外，女子4x400米接力隊同樣獲提名。
名古屋亞運將在9月開鑼，中國香港田徑總會公布27人初選名單。個人項目方面，名單亮點包括包辦100米、200米港績的雙料飛人葉景維，剛打破400米，400米跨欄兩項港績的陳俊浩，擁800米、1500米香港記錄的金智武，女子短跑主力陳佩琦，早前跑出與女子半馬港績僅差38秒成績的羅映潮。
接力方面，田總提名男﹑ 女子4X100米﹑混合4X100米及女子4X400米，亦是女子4X400米首次獲提名。
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愛知･名古屋亞洲運動會運動員初步提名名單如下：
男子：
葉景維 100米，200米
張灝軒 100米
吳君浩 200米
陳俊浩 400米，400米跨欄
金智武 800米
張宏峰 110米跨欄
廖曉朗 110米跨欄
鍾朗晞 400米跨欄
祈尊康 跳高
何澔維 跳高
黃珀恒 跳遠
林銘夫 跳遠
錢文傑 競步
林穎璋 馬拉松
女子：
陳佩琦 100米
庾沛怡 100米
邱蒨庭 200米
鄒子蕎 400米
馬穎雯 400米跨欄
呂麗瑤 100米跨欄
盛楚殷 100米跨欄
鍾慧欣 跳高
張靜嵐 跳高
賈慧妍 跳遠
俞雅欣 跳遠
羅映潮 馬拉松
黃卓寧 馬拉松