名古屋亞運．田徑｜田總公布27人初選名單　陳俊浩﹑葉景維領銜

中國香港田徑總會公布名古屋亞運的初選名單，一共提名27名運動員，當中擁兩項港績的葉景維、陳俊浩等同在名單上。另外，女子4x400米接力隊同樣獲提名。



打破400米，400米跨欄兩項港績的陳俊浩。（中國香港田徑總會）

雙料飛人葉景維。（中國香港田徑總會）

名古屋亞運將在9月開鑼，中國香港田徑總會公布27人初選名單。個人項目方面，名單亮點包括包辦100米、200米港績的雙料飛人葉景維，剛打破400米，400米跨欄兩項港績的陳俊浩，擁800米、1500米香港記錄的金智武，女子短跑主力陳佩琦，早前跑出與女子半馬港績僅差38秒成績的羅映潮。

接力方面，田總提名男﹑ 女子4X100米﹑混合4X100米及女子4X400米，亦是女子4X400米首次獲提名。

擁800米、1500米香港記錄的金智武。

本地馬拉松一姐羅映潮。（楊宇翹攝）

愛知･名古屋亞洲運動會運動員初步提名名單如下：



男子：

葉景維 100米，200米

張灝軒 100米

吳君浩 200米

陳俊浩 400米，400米跨欄

金智武 800米

張宏峰 110米跨欄

廖曉朗 110米跨欄

鍾朗晞 400米跨欄

祈尊康 跳高

何澔維 跳高

黃珀恒 跳遠

林銘夫 跳遠

錢文傑 競步

林穎璋 馬拉松



女子：

陳佩琦 100米

庾沛怡 100米

邱蒨庭 200米

鄒子蕎 400米

馬穎雯 400米跨欄

呂麗瑤 100米跨欄

盛楚殷 100米跨欄

鍾慧欣 跳高

張靜嵐 跳高

賈慧妍 跳遠

俞雅欣 跳遠

羅映潮 馬拉松

黃卓寧 馬拉松

