世界盃｜森保一跨越日本29年悲與喜：想起多哈悲劇　但年代已不同

日本爆冷反勝西班牙，排除萬難以E組首名出線至世界盃16強，震撼全球。

外界對日本隊監督森保一的評語如坐過山車，今次再完成壯舉，日本球迷對他又由大罵「無能」變「有能」，森保賽後也坦言，賽事最後1分鐘的心情非常複雜。



日本隊在1993年的世界盃亞洲區外圍賽最後一圈，必需成為首兩名球隊之一，才能打入1994年世界盃決賽周，最後一輪賽事，日本在中立場多哈對伊拉克，賽前，日本以5分和較佳得失球差排在榜首，但由於沙特阿拉伯同得5分，韓國、伊拉克、伊朗都分別有4分在手，日本必需贏波才能鎖定晉級資格。

當時，日本5分鐘已有三浦知良打開紀錄、下半場早段遭對手追平，69分鐘，又由中山雅史射入，領先2：1，日本便一直想保住勝局、沒有積極進攻，然而到90分鐘，日本防線崩潰、遭對手絕地追平，同時沙特阿拉伯和韓國都贏波，分別登上第一及第二位，日本跌落第三位，失去出線資格，史稱「多哈悲劇」。而森保一正是這一場賽事的正選中場，並踢足全場。

29年後的今天，森保一不僅是日本隊監督，更在今屆世界盃領軍先後擊敗德國和西班牙，獲捧為國家英雄，有日本網民如此形容：「29年前是多哈悲劇的一員，29年後為日本足球開創新時代」。

森保一連接了兩代日本足球的悲喜記憶。（Getty Images）

森保一在日本擊敗西班牙後，感觸地講述自己在比賽最後階段的心路歷程：「今場除了贏之外沒有別的選擇，比賽的最後一分鐘，我想起了多哈（悲劇）。」

但出現在森保一眼前的，是與29年前截然不同的景像，他嘆道：「但那一刻，場上球員們還在努力地爭球、向前推進，餘下1分30秒時，我的想法是，時代已不同了，球員們帶來了新時代的風格呢。」