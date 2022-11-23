世界盃2022｜森保一吐走多哈悲劇烏氣　百年構想扭轉日本足球命運

說起日本足球，或許現實世界的比拚，還比不上漫畫的動人，《足球小將》幾乎陪伴了幾代人，還有《足球風雲》、《我們的足球場》等經典，但我想說的是近期佳作《青之蘆葦》。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



《青之蘆葦》的主人翁青井葦人，不像戴志偉（大空翼）那樣可以踢出超現實的滑翔衝力射球，亦沒有高杉和也可以與世界級選手角力的體能，他只是一支日職球隊的青年軍選手，技術一般，被安排由前鋒轉踢閘位，原來教練看中他視野良好的優點，他也漸漸進步成為球隊司令官。故事其中一節描述主角所在的Esperion FC 青年軍，與高校青森星蘭踢得難分難解，這一定程度反映了日本足球的發展概況。

《青之蘆葦》，沒有《足球小將》的超越現實，卻更貼地從學界足球說故事。（網上圖片）

日本足協曾許下要於2050年要贏得世界盃冠軍的宏願，《足球小將》的天馬行空，無疑是這夢想的延伸，及後日職的誕生與發展，都是日本足協「百年構想」大計的實踐，《我們的足球場》便有很大篇幅去描述日職聯賽，是由夢想從天邊拉近地平線多一點的延續。《青之蘆葦》更貼地，談青訓，講戰術，著墨的是日本足球花了很多心力的青訓系統。日本足球的進步，確實是由學界體系與球會培訓兩條腿走出來。

1998年世界盃日本隊，你記得哪個誰？（Getty Images）

淺野拓磨射入致勝球。（Getty Images）

棒球是日本第一運動，甲子園是高校競逐的最高目標，同時也是職業選手的訓練場，大抵跟NBA與NCAA的關係差不多，日本足球最初也是這樣子，國腳晉升楷梯的起點，還是學界足球。根據統計，日本於1998世盃陣容中，幾乎全出身自高校體育聯盟或大學體系，唯一的例外，是「歸化」的巴西兵呂比須。4年後的世界盃，卻已有5人來自球會青訓體系，包括大阪飛腳的兩名主將宮本恒靖及稻本潤一。發展了20年，參加上屆世盃的日本國腳中，有11名來自青訓系統，包括香川真司及今屆將是主力的南野拓實。

2002年的稻本潤一。（Getty Images）

球會青訓系統的選手，技術造詣及戰術理解一般較高，但學界系統出身的，通常卻更有合作性、精神力（例如熱血、韌力）也較強，可謂各擅勝長，日本足球水平愈來愈高，出產的優秀球員愈來愈多，正是出自這兩大青訓系統。1998日本首次參加世盃時，全員都在本土聯賽效力，他們也以三戰全敗的戰績上了寶貴的一課，4年後在主場出擊，已有4名球員旅歐，其中中田英壽及小野伸二更屬帕爾馬與飛燕諾的核心球員。到了現時，旅歐的日本球員超過40人，教練森保一甚至奢侈到棄用了些路迪冒起的古橋亨梧。

日本教練森保一。（Getty Images）

日本在亞洲已稱霸多年，偶爾可能會像2019亞洲盃那樣失足，於決賽不敵卡塔爾，但自98年起連續7屆打入世盃決賽周，足以羡煞周邊的國家。日本的整體實力雖未達世界一級，但與列強有一拚之力，過去曾3度躋身16強，上屆更差點淘汰最後的4強份子比利時。森保一在俄羅斯是西野朗的助教，日本在補時給比利時絕殺，他很難不聯想起1993年的「多哈悲劇」。

那是94世界盃亞洲區外圍賽最後階段的分組賽，日本只要贏波便能首次打入決賽周，到現在還沒退役的三浦知良在該仗先開紀錄，加上中山雅史的入球，日本以2：1領先伊拉克，可是到補時階段，卻被對手以角球攻勢頂入逼和，司職防中的森保一和一眾日本國腳那些難以置信的表情，成為時代的烙印。但多哈的悲劇卻是日本足球否極泰來的轉捩點，日本足協自此決心搞好日職、搞好青訓，三浦知良放棄了本土的巨額報酬決心外闖，鋪平了眾多後來者旅歐的道路。

1994世界盃亞洲盃外圍賽，是日本足球的傷心回憶。（Getty Images）

森保一重返傷心地，矢言以八強為目標，外界卻不太看好，雖然他的勝率達68.42%，比薛高及「白巫師」杜斯亞等外籍名帥更高，但細心一看就知戰績水份不少，擊敗的大部分是亞洲隊伍，自上屆世盃後約戰的歐洲隊僅得塞爾維亞（幸好獲勝了），今屆分組賽要面對德國與西班牙兩支世界盃冠軍份子，要擠掉其中一隊談何容易？但莫忘了，日本足球漫畫還有一本叫《逆轉監督》。