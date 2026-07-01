墨西哥對厄瓜多爾2026世界盃32強｜直播時間+國家足球員名單出爐
撰文：多妹 多淇
出版：更新：
世界盃2026，墨西哥對厄瓜多爾於7月1日香港時間上午9時(Delayed)，於Mexico City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
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墨西哥對厄瓜多爾直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月1日上午9時(Delayed)
墨西哥隊｜球員名單陣容
門將
1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）
後衛
2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）
3 施薩蒙迪斯（César Montes）
5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）
23捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）
中場
6 艾歷利拿（Érik Lira）
7 路爾斯洛慕（Luis Romo）
19 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）
前鋒
9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）
16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）
25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）
厄瓜多爾隊 | 球員名單陣容
門將：
1 加連迪斯（Hernan GALINDEZ）
後衛：
3 軒卡派爾（Piero HINCAPIE）
4 祖爾奧當尼斯（Joel ORDONEZ）
6 威廉柏曹（Willian PACHO）
中場：
15 柏度維堤（Pedro VITE）
21 阿倫法蘭高（Alan FRANCO）
23 摩西斯卡些度（Moises CAICEDO）
前鋒：
9 約翰耶保亞（John YEBOAH）
13 安拿華倫西亞（Enner VALENCIA）
19 干沙路柏拉達（Gonzalo PLATA）
20 尼爾臣安古路（Nilson ANGULO）