美國對波斯尼亞2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，美國對波斯尼亞於7月2日香港時間上午8時，於San Francisco Bay Area Stadium舉行，Now618/616直播播放。
美國對波斯尼亞直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月2日上午8時
美國隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬特端納（Matt Turner）
24 馬特費斯（Matt Freese）
25 基斯巴迪（Chris Brady）
後衛：
2 達斯（Sergino Dest）
3 基斯李察士（Chris Richards）
5 安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）
6 奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）
12 米斯羅賓遜Miles Robinson）
13 添列姆（Tim Ream）
16 阿歷斯費文（Alex Freeman）
18 麥斯艾費斯坦（Maximilian Arfsten）
22 馬克麥堅斯（Mark McKenzie）
23 約瑟史哥利（Joe Scally）
中場
4 泰拿阿當斯（Tyler Adams）
7 基奧雲尼雷拿（Giovanni Reyna）
8 韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）
14 施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）
15 基斯甸路爾丹（Cristian Roldan）
17 馬歷堤曼（Malik Tillman）
前鋒
9 列卡度柏比（Ricardo Pepi）
10 基斯甸普列錫（Christian Pulisic）
11 班頓艾朗臣（Brenden Aaronson）
19 夏治胡禮（Haji Wright）
20 科拿連巴洛根（Folarin Balogun）
21 添莫菲韋亞（Timothy Weah）
26 艾真度辛迪查斯（Alejandro ZendejasCF）
波斯尼亞隊 | 球員名單陣容
門將：
1 尼高拉華斯積（Nikola Vasilj）
12 祖卡斯（Mladen Jurkas）
22 施盧米斯歷（Martin Zlomislic）
後衛：
2 尼赫梅積傑（Nihad Mujakic）
3 夏特薛卡度歷（Dennis Hadzikadunic）
4 梅哈利莫域（Tarik Muharemovic）
5 哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac）
7 阿馬達迪（Amar Dedic）
18 尼高拉基迪（Nikola Katic）
21 雷迪積（Stjepan Radeljic）
24 尼達施歷（Nidal Celik）
中場：
6 班捷文達希洛域（Benjamin Tahirovic）
8 基哥域（Armin Gigovic）
13 艾雲巴錫（Ivan Basic）
14 艾雲辛積（Ivan Sunjic）
15 美歷（Amar Memic）
16 夏迪亞美托域（Amir Hadziahmetovic）
17 丹尼斯貝歷（Dzenis Burnic）
19 阿拉積比高域（Kerim Alajbegovic）
20 巴積拉克達列域（Esmir Bajraktarevic）
26 艾敏馬歷（Ermin Mahmic）
前鋒：
9 沙美巴沙達（Samed Bazdar）
10 迪米洛域（Ermedin Demirovic）
11 迪斯高（Edin Dzeko）
23 達巴高域（Haris Tabakovic）
25 祖禾盧傑（Jovo Lukic）