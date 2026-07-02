葡萄牙對克羅地亞2026世界盃32強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，葡萄牙對克羅地亞於7月3日香港時間早上7時，於Toronto Stadium舉行，Now618/616直播播放。
葡萄牙對克羅地亞直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月3日早上7時
葡萄牙隊｜球員名單陣容
門將：
1 迪奧高哥斯達（Diogo Costa）
12 荷西沙亞（Jose Sa）
22 雷施華（Rui Silva）
後衛：
2 尼爾遜施美度（Nelson Semedo）
3 魯賓戴亞斯（Ruben Dias）
4 湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo）
5 達洛治（Diogo Dalot）
6 馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）
13 連拿度維加（Renato Veiga）
14 干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio）
20 祖奧簡些路（Joao Cancelo）
25 紐奴文迪斯（Nuno Mendes）
中場：
8 般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）
10 貝拿度施華（Bernardo Silva）
15 祖奧尼維斯（Joao Neves）
21 魯賓尼維斯（Ruben Neves）
23 域天拿（Vitinha）
24 沙姆哥斯達（Samu Costa）
前鋒：
7 C朗拿度（Cristiano Ronaldo）
9 干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）
11 祖奧菲歷斯（Joao Felix）
16 坦卡奧（Francisco Trincao）
17 拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）
18 柏度尼圖（Pedro Neto）
19 干卡路古亞迪斯（Goncalo Guedes）
26 法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao）
克羅地亞隊 | 球員名單陣容
門將
1 利華高域（Dominik Livakovic）
23 高達斯基（Dominik Kotarski）
12 彭杜亞（Ivor Pandur）
後衛：
2 祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic）
3 邦拉錫（Marin Pongracic）
4 加華度爾（Josko Gvardiol）
5 卡列達卡亞（Duje Caleta-Car）
6 蘇達路（Josip Sutalo）
22 盧卡胡斯高域（Luka Vuskovic）
25 艾歷（Martin Erlic）
中場：
7 尼高拉摩路（Nikola Moro）
8 高華錫（Mateo Kovacic）
10 莫迪歷（Luka Modric）
13 尼高拉華錫（Nikola Vlasic）
15 柏沙歷（Mario Pasalic）
16 巴杜連拿（Martin Baturina）
17 彼達蘇錫（Petar Sucic）
18 基斯迪贊查基治（Kristijan Jakic）
19 東尼富克（Toni Fruk）
21 盧卡蘇錫（Luka Sucic）
前鋒：
9 卡拉馬歷（Andrej Kramaric）
11 安迪布迪美亞（Ante Budimir）
14 比列錫（Ivan Perisic）
20 伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic）
24 馬高柏沙歷（Marco Pasalic）
26 彼得穆沙（Petar Musa）