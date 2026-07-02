世界盃2026｜英格蘭反勝民主剛果　卡尼起孖救世　16強硬撼墨西哥

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間周四（7月2日）凌晨舉行32強淘汰賽，英格蘭對剛果民主共和國。民主剛果上半場憑中場薛賓卡（Brian Cipenga）先拔頭籌，陷入苦戰的英格蘭下半場大量換人後憑射手哈利卡尼（Harry Kane）頂入扳平一球，眼看要進入加時之際，哈利卡尼在禁區窄角度抽入一記世界波絕殺對手。英格蘭艱苦挺進16強，下場對主辦國墨西哥。



首次躋身世界盃淘汰賽的剛果民主共和國今場明顯有備而來，7分鐘就先開紀錄，薛賓卡接應梅賓巴（Chancel Mbemba）的傳中，在左路快射入網。

全場陷於被動的英格蘭，下半場陸續換入多名中前場球員，來到75分鐘，後備入替的哥頓（Anthony Gordon）在左路傳中，哈利卡尼伏兵門前近門頂入。

眼看要進入加時分勝負之際，英格蘭向民主剛果大舉進攻，在對方禁區附近製造混亂，皮球輾轉來到哈利卡尼腳下，他毫不猶豫用右腳狂抽入網，英格蘭反超2：1。

此時，民主剛果已無力回天，英格蘭最終驚險過關，16強將要移師墨西哥城，面對有主場優勢的墨西哥。