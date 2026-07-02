世界盃｜墨西哥贏波躋身16強　百萬球迷上街慶祝3人窒息死｜有片

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）當地時間6月30日舉行32強賽，主場的墨西哥迎戰厄瓜多爾，最終主隊2:0勝出，40年來首次躋身世界盃16強。墨西哥城市政府指有100萬球迷走上街頭慶祝勝利，主要集中在市中心的獨立天使紀念碑周圍。據英媒報道，慶祝活動中有3人因窒息致死，其中包括一名19歲女子。



墨西哥城有上百萬球迷上街慶祝國家隊贏波：

據英國廣播公司（BBC）報道，首都衛生部門7月1日表示，在墨西哥以2比0擊敗厄瓜多爾後，大量人群湧入首都，導致3人窒息死亡，其中還包括一名48歲女子和一名44歲男子。

市政府稱，超過一百萬人走上街頭，主要集中在市中心的獨立天使紀念碑附近，慶祝墨西哥自1986年以來首次在世界盃淘汰賽中獲勝。

墨西哥城市長布魯加達（Clara Brugada）向遇難者家屬表示「最誠摯的慰問」，並承諾將在未來幾天提供支持。

衛生部門表示，急救人員在改革大道附近的不同地點對三名失去意識的人進行了救治，之後將他們送往醫院。

墨西哥城在國家隊贏波後放煙花慶祝：

衛生部門指：「在對患者進行急救和心肺復甦術後，他們被轉送至醫院接受專科治療。」

該部門補充說，三名死者均被確認死於窒息，並已由其家屬確認身份。

在宣布死亡事件後，市長布魯加達在社交媒體上發帖，敦促球迷們「始終以負責任、關心和同情心來慶祝」。

墨西哥隊的勝利在阿茲特克球場（Estadio Azteca）和墨西哥城的大部分地區引發狂歡，在終場哨響後，人們仍燃放煙火慶祝。

墨西哥城大都會區擁有超過2000萬人口，是世界上人口密度最高的地區之一。

+ 1

6月30日的勝利使墨西哥晉級世界盃16強，他們下一輪的對手將會是英格蘭或剛果民主國的勝方。