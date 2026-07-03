名古屋亞運．賽艇｜趙顯臻三戰亞運盼衝金　世界盃肩傷封王添信心

名古屋亞運如箭在弦，香港賽艇隊派出10男10女征戰，包括早前在賽艇世界盃摘下一金一銀的趙顯臻，原來「阿臻」該仗負傷作戰，仍能站上頒獎台，他期待康復後以最佳狀態角逐亞運，有望繼以往的銀牌和銅牌，今屆在名古屋一舉突破，踏上頒獎台最高一級。

攝影：梁鵬威



名古屋亞運｜香港賽艇隊派出20人征戰名古屋亞運。（梁鵬威攝）

香港賽艇隊今日會見傳媒，大談名古屋亞運備戰詳情；港隊今屆派出20人大軍征戰，其中八人首次參加亞運。港隊下周出發桂陽，在高原訓練一個月，然後赴江蘇泰州最後準備。眾將期待突破去屆杭州亞運1金1銀1銅的成績。

名古屋亞運｜香港賽艇隊「切燒豬」祈求一切順利。（梁鵬威攝）

名古屋亞運｜趙顯臻負肩傷摘兩牌

「大師兄」趙顯臻今屆第三次出戰亞運。他近日頻頻報捷，在賽艇世界盃瑞士琉森站摘下1金1銀，原來征戰歐洲的六星期，他一直受肩傷及感冒困擾。「這六個星期很辛苦，從去年11月全運會開始，肩膀已有傷；早前的亞洲盃傷患有好轉，但每次比賽都要在肩膀繞上幾圈運動膠布，避免再次脫臼或拉傷。今次舊患仍在，醫生勸喻我要盡早做手術。加上患上感冒，確實不易捱。」

儘管帶傷上陣，但阿臻沒想過放棄比賽。「划少一次比賽，就代表少一次機會，所以我們無論如何都會『死頂』。」賽艇的比賽次數不似其他項目，世界盃只有三站，每次出賽的機會都很寶貴，所以趙顯臻不希望錯過任何一次，只要身體狀況許可，都會盡力迎戰。

名古屋亞運｜趙顯臻在兩站世界盃負傷摘一金一銀。（趙顯臻 Instagram）

負傷摘下的1金1銀對趙顯臻來說別具意義，同時也是征戰名古屋亞運的強心針。阿臻在2018年雅加達亞運勇奪男子輕量級單人雙槳艇銀牌，去屆杭州亞運則斬獲男子單人雙槳艇銅牌，今屆當以金牌為目標，期望齊集「三色獎牌」。「亞運會三種顏色的獎牌只差一塊，今年目標是站在頒獎台的中間（金牌）。」趙顯臻認為勝負的關鍵是心態：「經過十多年訓練，體能和技術已很鞏固，加上過去的世界盃令我增添信心，比賽其實到最後都是比心態。」

名古屋亞運｜趙顯臻希望今屆亞運「換顏色」，登上頒獎台最高一級。（梁鵬威攝）

名古屋亞運｜三朝元老洪詠甄爭上頒獎台

女子隊方面，洪詠甄同樣迎來第三屆亞運，她將轉戰女子輕量級單人雙槳艇，期望有獎牌落袋。她表示，作為「三朝元老」，心態相對放鬆，對比成績，她認為保持體重的挑戰更大：「任何情況也會發生，第三次參賽以既輕鬆又不鬆懈的心態備戰，反而要保持體重在59公斤難度更高，或許不可以一星期飲三次奶茶」。

洪詠甄力爭首度登上亞運頒獎台。（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

名古屋亞運｜香港賽艇隊名單

男子組：趙顯臻、陳至鋒、夏赫、陳柏匡、黃鉦*、廖崇禮*、陳廸麟、林新棟、何永輝*、麥可靖

女子組：洪詠甄、張菀珊*、梁穎桉、陳慧希*、崔雅文*、梁瓊允、張佩芳*、許詠淇、梁智晴*、黃湘儀

＊為首次參加亞運會