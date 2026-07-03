拿高士文離任　歷任最年輕少帥神話破滅　高普勢成接任大熱

德國於世界盃32強不敵巴拉圭後，主帥拿高士文被全國聲討，德國足總今日終於證實，該名歷來最年輕的38歲少帥離任，他的兩名助教亦會離隊。拿高士文表示，過去幾日與多交流意見，終於做出這個艱難的決定。



32強敗仗令德國球壇迎來大地震，球隊全場踢來沒有清晰的戰術部署，球員亦欠缺鬥志，最終互射12碼落敗，更打破國家隊在歷屆世界盃互射12碼100%全勝的不敗金身。

拿高士文與德國足總透過社交媒體公布消息，拿高士文表示：「過去幾天我反覆思考，與足總及其他各方溝通交流，終於做出這個艱難的決定。球隊成功必然是我的首要目標，然而經歷這番重大失敗，她需要一個改變。」拿高士文同時向球迷道歉，「令大家失望，我打從心底裏愧疚」。

拿高士文。（路透社）

多位德國名宿賽後狠辣批評拿高士文之餘，亦呼籲德國足球必須徹底改革，畢竟球隊自2014年稱霸世界盃後，十多年來可說是毫無作為。曾於1990年帶領西德捧盃的馬圖斯一針見血，指德國足總內部只求一片和諧，卻非針對客觀事實提升球隊表現，他更點名前隊友兼現任體育總監禾拉「講真話」，否則德國足球只會繼續沉淪。

拿高士文2023年9月出任德國主帥，當時才36歲，是德國歷任最年輕主帥。2024年歐洲國家盃是他的第一個考驗，當時德國於8強不敵西班牙；估不到兩年後的世界盃更是全國震怒，就連總理默茨發文支持國家隊，都被網民口諸筆伐。在官方正式公布拿高士文離隊前，德國《圖片報》已爆料足總與拿高士文面談三小時，要求對方解釋出局原因，最終無法接納拿高士文說法，要求對方離任。

德國主帥繼任人選，高普成為頂頭大熱。（路透社）

至於德國隊的繼任人選，高普可說是「天選之人」。他2024年離開利物浦後，加盟紅牛（Redbull）成為足球部主管，今屆世界盃則為MagentaTV擔任主持。德國出局當日，全國球迷期待高普出山，就連他兩名拍檔主持也步步進逼，即場問他會否接任，高普兜圈又兜圈，最終巧妙地表示，現階段首要探討的是德國足球徹底改革，不是他個人去向問題。