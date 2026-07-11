挪威對英格蘭2026世界盃8強｜免費直播時間+國家足球隊球員
世界盃2026，挪威對英格蘭於7月12日香港時間凌晨5時，於Miami Stadium舉行，ViuTV99免費直播播放。
挪威對英格蘭直播邊度睇？
平台：ViuTV99
時間：7月12日凌晨5時
挪威隊｜球員名單陣容
門將：
1 尼蘭特（Orjan Nyland）
12 坦域克（Sander Tangvik）
13 施維克（Egil Selvik）
後衛：
3 基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）
4 奧斯迪格（Leo Ostigard）
5 大衛禾菲（David Moller Wolfe）
15 費特歷比祖簡（Fredrik Andre Bjorkan）
16 馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen）
17 希格甘（Torbjorn Heggem）
24 桑達蘭加斯（Sondre Langas）
25 法爾真拿（Henrik Falchener）
中場：
2 摩頓科士比（Morten Thorsby）
6 柏德列貝治（Patrick Berg）
8 辛達貝治（Sander Berge）
10 馬田奧迪加特（Martin Odegaard）
14 奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）
18 科斯迪維達（Kristian Thorstvedt）
19 菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard）
21 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）
22 波普（Oscar Bobb）
23 贊斯侯格（Jens Petter Hauge）
前鋒：
7 阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）
9 艾寧夏蘭特（Erling Haaland）
11 佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）
20 安東尼奧努沙（Antonio Nusa）
26 拉亞臣（Julian Ryerson）
英格蘭隊 | 球員名單陣容
門將：
1 比克福特（Jordan Pickford）
13 甸恩軒達臣（Dean Henderson）
23 查福特（James Trafford）
後衛：
2 安斯干沙（Ezri Konsa）
3 尼高奧萊利（Nico O'Reilly）
5 史東斯（John Stones）
6 馬克古希（Marc Guehi）
12 利夫拿文度（Tino Livramento）
15 丹般恩（Dan Burn）
24 列斯占士（Reece James）
25 迪積史賓斯（Djed Spence）
26 昆沙（Jarell Quansah）
中場：
4 迪格蘭賴斯（Declan Rice）
8 艾利洛安達臣（Elliot Anderson）
10 祖迪比寧咸（Jude Bellingham）
14 佐敦軒達臣（Jordan Henderson）
16 明奈（Kobbie Mainoo）
17 摩根羅渣士（Morgan Rogers）
前鋒：
7 布卡約沙卡（Bukayo Saka）
9 哈利卡尼（Harry Kane）
11 拉舒福特（Marcus Rashford）
18 安東尼哥頓（Anthony Gordon）
19 奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）
20 馬度基（Noni Madueke）
21 伊比爾治艾斯（Eberechi Eze）
22 艾雲東尼（Ivan Toney）