阿根廷對瑞士2026世界盃8強｜直播賽程+時間+國家足球隊球員
世界盃2026，阿根廷對瑞士於7月12日香港時間上午9時，於Kansas City Stadium舉行，Now618/616直播播放。
阿根廷對瑞士直播邊度睇？
平台：NOW 618/616台
時間：7月12上午9時
阿根廷隊｜球員名單陣容
門將：
1 祖安梅素（Juan Musso）
12 魯利（Geronimo Rulli）
23 達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）
後衛：
2 李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）
3 達利亞費高（Nicolas Tagliafico）
4 干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）
6 利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）
13 基斯甸羅美路（Cristian Romero）
19 奧達文迪（Nicolas Otamendi）
25 法根度麥甸拿（Facundo Medina）
26 拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）
中場：
5 里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）
7 迪保羅（Rodrigo De Paul）
8 華倫天巴高（Valentin Barco）
11 盧施素（Giovani Lo Celso）
14 艾斯基柏拉斯奧斯（Exequiel Palacios）
20 阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）
24 安素費南迪斯（Enzo Fernandez）
前鋒：
9 祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）
10 美斯（Lionel Messi）
15 尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez）
16 泰亞高艾美達（Thiago Almada）
17 基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）
18 尼高柏斯（Nico Paz）
21 荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez）
22 拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）
瑞士隊 | 球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
12 梅禾高（Yvon Mvogo）
21 馬雲基拿（Marvin Keller）
後衛：
2 美路穆希姆（Miro Muheim）
3 施雲韋迪馬（Silvan Widmer）
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
18 艾萊哥美特（Eray Comert）
24 奧列利阿曼達（Aurèle Amenda）
25 盧卡查基斯（Luca Jaquez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
9 文森比（Johan Manzambi）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
14 阿當查沙利（Ardon Jashari）
15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）
20 艾比斯查（Michel Aebischer）
22 法比安利達（Fabian Rieder）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
16 基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）
19 諾亞奧卡科（Noah Okafor）
23 安杜尼（Zeki Amdouni）
26 施迪歷伊坦（Cedric Itten）