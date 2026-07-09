世界女排聯賽香港站｜加拿大重炮曾戰中國聯賽　重遇隊友火力全開

世界女排聯賽香港站（VNL）首日壓軸戰由中國女排對加拿大，兩隊打足五局，戰況激烈。今場最搶眼的球員，無疑是以27分成為全場「得分王」的加拿大接應二傳雲莉琪（Kiera Van Ryk），原來她去季效力中國女子排球聯賽，更獲述最佳外援及最佳發球球員，難得在VNL4香港站重遇中國女排，陣中還有她的舊隊友。

採訪及攝影：陳綵瑤、梁鵬威



加拿大接應二傳雲莉琪一向是隊中的得分功臣，更在VNL第二周賽事包攬最佳得分及最佳攻擊手，取得所有選手中最多的174分，是名副其實的得分王。在剛過去的2025/26賽季，她效力中國女子排球超級聯賽的上海光明優倍女排俱樂部，憑藉突出表現帶領球隊奪得聯賽冠軍，更獲選為聯賽最佳外援及發球員。不過她只在中國短暫逗留一個賽季，4月結束合約後，已確定2026/27賽季將加入意甲聯賽。

世界女排聯賽2026香港站｜雲莉琪在過去球季效力中國聯賽，對中國女排十分熟悉。（梁鵬威攝）

難得在VNL香港站首戰重遇中國女排，雲莉琪全場取得27分，當中有22次攻擊得分、3次攔網得分和2次直接發球得分。她賽後坦言，中國女排今場防守出色，要從她們手上得分不容易：「中國女排有很好的攔網，也有很好的防守，作為攻擊手，今場得分關鍵是保持耐心和好勝心。」

雲莉琪表示，中國女排目前非常年輕，未來將進步成為列強的勁敵，她特別看好上海女排舊隊友王奧芊，這名副攻手在比賽後段入替新星郭中楠，雲莉琪對這名昔日隊友評價很高：「她非常年輕，在中段她有好幾球攻擊我們都無法守起。在有更多經驗後，她一定會是一個很好的球員，有美好的前途。」被問到未來會否再次投身中國聯賽，她就表示不喜歡計劃很長時間之後的事，但只要有適合的機會，她就可能回來。

世界女排聯賽2026香港站｜雲莉琪（左）攔網亦具威力。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽2026香港站｜加拿大險勝中國女排。（梁鵬威攝）

加拿大旗開得勝，周六將將對今站排名最高、衛冕之師的意大利。面對這支以完整陣容參戰的王者，雲莉琪認為加拿大具備彈性，有與意大利一戰之力，又說加拿大是一支所有隊伍都不能輕視的球隊，因此即使知道將會是一場硬仗，也有信心隊友們會全力爭勝。

世界女排聯賽2026香港站｜格莉（右）亦取得25分。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽2026香港站｜加拿大女排旗開得勝。（梁鵬威攝）

加拿大旗開得勝，周六將將對今站排名最高、衛冕之師的意大利。面對這支以完整陣容參戰的王者，雲莉琪認為加拿大具備彈性，有與意大利一戰之力，又說加拿大是一支所有隊伍都不能輕視的球隊，因此即使知道將會是一場硬仗，也有信心隊友們會全力爭勝。