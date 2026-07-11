世界女排聯賽香港站｜重炮安特羅波娃火力全開　意大利反勝加拿大

世界女排聯賽香港站第四日賽事，頭場由意大利火併加拿大作為頂上對決。意大利接應二傳安特羅波娃（Ekaterina Antropova）開出5個直接發球得分（Ace），取得全場最高分的37分，協助球隊在落後兩局情況下以局數3：2（22：25、27：29、25：23、25：23、15：5）反勝。

採訪及攝影：陳綵瑤、梁鵬威



（梁鵬威攝）

早前有傳司職接應二傳的安特羅波娃，為了能與伊高露（Paola Egonu）形成黃金雙邊，將轉職成主攻手。然而昨日（10日）意大利對比利時，教練維拿斯高（Julio Velasco）終於發現如何能夠充分利用這兩個頂尖攻擊手，他以「錯對換人」的戰術，在安特羅波娃輪轉至後排時換入伊高露，讓前排可以一直有三個攻擊手，增加整體攻擊力。今日（11日）對今屆「黑馬」加拿大，教練再次使用這個戰術，並因此獲勝。

首局雙方火力全開，加拿大有雲莉琪（Van Ryk）、格莉（Alexa Gray）兩點進攻，意大利就有安特羅波娃和施娜（Myriam Fatime Sylla）反擊，兩邊難分高下。中段雲莉琪發球連取2分，拉開比數，之後意大利失誤「送分」，以22：25先失一局。

第二局雙方膠着，中段有加拿大副攻手科布安（Nyadholi Thokbuom）發力，先後以攔網和發球得分，但意大利咬緊，最終要打到「刁時」，加拿大以29：27再取得一局，意大利落後0：2。

第三局安特羅波娃連續開出兩個Ace，令意大利領先至10：7，途中伊高露曾上場但未有分數進帳，最後意大利把優勢帶到局尾，比數25：23追回一局。第四局雙方實力和表現依然接近，意大利再換入伊高露但無法攻破對方攔網，直到23分，兩邊依然平手，關鍵時刻加拿大進攻失誤讓意大利有機可乘，25：23再帶走一局。

（梁鵬威攝）

決勝局一開始安特羅波娃就以極具威脅性的扣球式發球打出一波3：0攻勢，之後加拿大意志逐漸消沉，意大利愈打愈勇，扣球攔網防守一樣不失，把比分拉開，最後15：5輕取最後一局，「讓二追三」反勝加拿大。

今場表現最亮眼無疑是斬獲37分的意大利得分功臣安特羅波娃，這名年僅23歲、身高2.02米的攻擊主力賽後稱讚對手展示高水平的排球：「她們有很好的防守，她們也豁出所有。」在得知自己是全場得分最高的球員後，她謙虛地表示很開心能夠以一己之力幫助球隊獲勝。