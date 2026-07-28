On緩震結構經歷16年進化　CloudTec中底幾何結構的四大功能

「如果我們的第一章是『顛覆行業』，那麼下一個篇章就是『重新定義』，以頂級的工程研發和體驗，展現跑步的律動與真實體感。」

瑞士運動品牌On創辦人兼執行長Caspar Coppetti早前在巴黎舉行的On Running Summit上，宣布On推出全新企劃Run On Clouds，重塑品牌的過去與未來，以CloudTec®結構性緩震系統為基石的跑鞋矩陣，由On於2010年成立以來，十六年間不斷進化，已發展出不同的幾何結構和物料，透過各個型號展現支撐、柔軟、回彈與競速的功能，全方位配合跑者在訓練和比賽中的需要。



On自2010年成立至今，CloudTec®緩震結構系統一直是跑鞋矩陣的基石，從中底的不同幾何結構和物料，分別展現支撐、柔軟、回彈與競速的功能。（夏家朗攝）

經常形容On是「跑界新貴」，事實上他們自2010年在瑞士成立以來，不知不覺間已走過十六個寒暑。從品牌第一對跑鞋Cloudsurfer面世，直到今天發展出覆蓋不同功能的四大系列，支撐着On跑鞋矩陣的，絕對是前三鐵運動員兼品牌創辦人Olivier Bernhard受到花園水管啟發而研發的CloudTec®科技。

CloudTec是一種結構性緩震系統，標誌性的中底空心結構有着不同形狀，配合先進的物料展現各種功能，包括支撐、柔軟緩震、回彈和競速，全方位配合各類型跑者需要。

其中On在2026上半年主打的Cloudmonster 3，由2022年首推第一代開始，進化到第三代最新版本，使用破天荒的三層CloudTec®緩震系統，六角形般的空心結構配合雙密度Helion超級泡棉，加上大幅度弧形底部設計，以及由尼龍混合材質製造的Speedboard推進版，提供緩震功能同時保持強勁回彈力，適合跑者每日著用，跑起來更順暢俐落。

長跑教練林嘉欣由第一代的Cloudmonster著到最新的Cloudmonster 3，最愛這個型號柔韌紮實的特性。（夏家朗攝）

長跑教練林嘉欣由第一代的Cloudmonster著到最新的Cloudmonster 3。對於第三代的第一個印象，她坦言三層CloudTec®結構令跑鞋看起來很高很厚，但一穿上腳卻沒有一般厚底跑鞋那種左搖右擺的感覺，她以「柔韌紮實」形容Cloudmonster 3。

「第一代Cloudmonster的腳感已是我喜愛的感覺，著上腳不會一下子陷下去，不是那種軟綿綿的『踩屎感』，而是柔韌的、紮實的。來到第三代，雖然中底大幅加厚，但依然不失其韌性，是一對很穩定的跑鞋。」

Cloudmonster 3具有嶄新的三層CloudTec®緩震結構，既能卸走衝力，又具強勁回彈。（夏家朗攝）

林嘉欣穿著Cloudmonster 3已跑了大約70公里，既在青山公路跑過約20公里的夏季長課，亦在跑馬地和運動場與跑班學生一起跑圈，石屎地和泰坦地兼而有之，她對於Cloudmonster 3非常滿意：「今代中底物料升級為Helion超級泡棉，加上整個緩震結構，既能吸走衝擊力，但又不會連向前的衝力的卸走，反而回彈力很強，跑起來感覺十分輕巧。」她特別喜歡在運動場跑圈時以Cloudmonster 3加點速度，例如彎位慢跑、直路加速；而且當訓練到後半程，體力開始流失，穩定的Cloudmonster 3有助維持跑姿，她解釋：「開始疲憊時，跑姿較易崩潰，例如足弓塌陷、重心後傾，Cloudmonster 3超過5厘米的的前掌上揚弧形結構配合內置的Speedboard®推進板，帶來較強的滾動感，像擺鐘一樣引導跑友重心前傾並完成起步，跑起來更『慳力』，有助於疲勞狀態下維持穩定的步頻與步幅。」

林嘉欣穿著Cloudmonster 3已跑了大約70公里，石屎地和泰坦地、平路與斜路兼而有之。（夏家朗攝）

除了中底表現稱職，林嘉欣也喜歡Cloudmonster 3的包覆力。她回顧前兩代的著用經驗，鞋舌偶爾會隨着跑動而「走位」，亦有跑友覺得腳背有壓迫感，來到今代，由鞋面到鞋楦都有改善：「Cloudmonster 3改良了鞋舌，比前兩代都更溫柔且牢固地貼合腳背；後跟位置（Heel Counter）的填充物分佈均勻，鎖定腳跟的鬆緊度剛剛好，能夠減少跑動腳跟滑動摩擦。」她亦提到Cloudmonster 3的外底，受惠於外底中央的導引槽比上兩代設計得更寬更淺，「攝石」的機會明顯減少。

Cloudmonster 3的鞋面網布十分透氣，適合夏天穿著。（夏家朗攝）

作為第一代著到第三代的Cloudmonster「忠粉」，林嘉欣建議跑友們如何著用Cloudmonster 3？

「首先是日常慢跑與長距離訓練，這是Cloudmonster 3的『絕對主場』！流暢的滾動感會讓你不知不覺就跑完長里程。」

「恢復跑也是Cloudmonster 3出場的時候。當你雙腿疲憊，只想輕鬆擺動身體，這對跑鞋可以提供溫柔的保護。」

「Cloudmonster 3也很適合日常通勤與長時間站立。像我作為長跑教練，需要『巡場』，或者有些工作要長時間站立，Cloudmonster 3的支撐與緩震極為舒適。當然，跑鞋的型格外表也適合日常出街穿著。」

Cloudmonster 3外底改善了上一代的毛病，已沒有卡住石頭的情況。（夏家朗攝）

林嘉欣特別提醒，Cloudmonster 3的重量（男裝295克 / 女裝240克）與40毫米的後跟厚度，不適合用作間歇跑或節奏跑（Tempo Run），「需要跑速度時，建議換上更輕巧、更進取的競速鞋或同系列的Cloudmonster 3 Hyper」；同時Cloudmonster 3需要「開鞋」，「大約20至30公里後，中底材料才會完全被『踩開』，呈現最完美的韌彈與流暢感」。

林嘉欣提醒，Cloudmonster 3需要20至30公里「開鞋」。（夏家朗攝）

除了主打回彈的Cloudmonster 3，On的CloudTec®緩震結構亦具備其他功能。中底空心結構像平衡四邊形般的是Cloudrunner系列，是On旗下的支撐型跑鞋，相對寬闊的底盤與高足弓結構，配合後跟位置的TPU膠片，能夠支撐腳掌令步履更穩定，尤其適合扁平足或腳掌過度內旋的跑者每天著用。

On的Cloudrunner系列具備支撐功能，適合扁平足或腳掌內旋的跑者。（夏家朗攝）

Cloudsurfer系列主打柔軟的緩震感覺，中底空心結構是扁形的長形，兩端為圓角。遞進的模塊讓步履轉換更順暢，從後跟到前掌帶來行雲流水的柔軟腳感，作為品牌的第一個跑鞋型號，Cloudsurfer是日常輕鬆跑的好拍檔。

On的Cloudsurfer系列提供柔軟的緩震觸感，讓每一步有如行雲流水。（夏家朗攝）

另一款緩震結構則數到On的頂級競速賽鞋Cloudboom Strike系列，空心結構呈扁平且流線型的平衡四邊形。這個系列稍後將推出第二代Cloudboom Strike 2及Lightspray Cloudboom Strike 2，全新包裹式CloudTec® Sphere系統配合碳纖維Speedboard速度板，以及雙層結構Helion HF泡棉（上層更彈、下層更軟），是協助高階跑手在比賽中突破紀錄的速度利器。