世界盃｜耶馬巨鑽頸鏈慶生閃爆記者會　談3歲弟弟甜笑秒變大細路

西班牙球星耶馬（Lamine Yamal）與主帥富安迪一同出席世界盃準決賽賽前記者會，他一脫外套便引來全場目光，因為他頸上戴了一條非常巨大的鑽石頸鏈，那是他送給自己的19歲生日禮物。



（路透社）

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耶馬在周一（13日）渡過19歲生日，能在生日的這個星期碰上世界盃大戰，更有望以一個決賽席位甚至一隻冠軍獎盃作為生日禮物，耶馬對「法西戰」非常期待：「我沒有為自己開賽至今只入了一球而憂慮。我曾看過西班牙出局的世界盃賽事，幸好至今尚未發生，我希望球隊一直取勝，那麼我就有機會入球。」

耶馬預計「法西戰」是一場均勢的比賽，能否以勝利作為生日禮物仍是未知之數，不過他率先以一條非常巨大的鑽石頸鏈作為給自己的獎勵，他戴上這條頸鏈出席記者會，脫去外套時立即引來全場目光。

記者會上，他亦談到3歲的同母異父弟弟凱恩（Keyne）。凱恩隨家人到現場觀看世界盃，他的趣怪表情引來攝影師把他拍進球場的大螢幕之中，「表情包」受到大量網民關注。胖嘟嘟的凱恩深得耶馬痛惜，耶馬上仗便與弟弟隔空傳愛，場面溫馨，他說起弟弟便笑得合不攏嘴：「他不知道鏡頭拍着他，他只是做一些平常在家裏會做的事。大家都喜愛他真的太好了，我也喜歡在螢幕上看到他。」

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