世界盃2026｜耶馬迎來19歲生日　壽星仔許下願望　盼挫法國闖決賽

世界盃2026準決賽前夕，西班牙神童拉明耶馬（Lamine Yamal）迎來了19歲生日，在全隊的祝福下，耶馬許下願望，希望能擊敗法國，晉級到決賽。「壽星仔」還在主帥富安迪（Luis de la Fuente）陪同下出席賽前記者會，面對輿論壓力表現得相當成熟冷靜，直言願意「接受挑戰。」



西班牙於當地時間周一在達拉斯備戰與法國隊的世界盃4強戰，練習課吸引300多家傳媒到場觀看。球隊上下特別為剛滿19歲的耶馬，以及另一位同日生日的23歲隊友域陀蒙路斯（Victor Munoz）準備了「拍打屁股走廊」的慶祝活動，雖然被隊友們起鬨「蹂躪」一番，但耶馬全程笑容滿面，盡顯狂牛軍團大戰前的輕鬆心態。

西班牙賽前練習課氛圍輕鬆。（路透社）

隨後，西班牙主帥富安迪帶領耶馬出席賽前新聞發布會。日前耶馬曾發表「法國害怕西班牙」的言論，隨即質疑含有挑釁成分，耶馬對此否認這一點：「我的話沒有被誤解。顯然，我不怕法國。我們是歐洲冠軍，我們無所畏懼。他們只是把這當成一場普通的足球比賽，僅此而已。」

耶馬在賽前記者會上否認「法國害怕西班牙」言論是挑釁。（路透社）

耶馬在巴塞隆拿的法國籍隊友祖利斯古迪（Jules Koundé）亦及時站出來大方為國家隊對手降溫，表示並沒有感覺到不被尊重，古迪說：「我很了解拉明。在我看來，這展現了他的自信。我在巴塞隆拿就見識過這一點。他們對自己和球隊充滿信心。」

不過，耶馬今屆暫只取得1個入球，外界難免會將耶馬與另一邊廂法國天才麥巴比（Kylian Mbappé）進行比較，而年輕的耶馬根本不理會外界施加的壓力，「你說我狀態不好，所以你不應該對我抱有任何期望，但我相信明天會一切順利。」主帥富安迪亦對耶馬充滿自信，表示耶馬的高光時刻還未到來，他有可能在凖決賽或決賽中大放異彩。

耶馬在今屆世界盃上暫只收穫1個入球，被質疑狀態不好。（路透社）

西班牙足球隊上載影片，內容是為球隊兩位壽星送上生日蛋糕，耶馬在片中霸氣許下生日願望：「我的願望當然是擊敗法國，希望我們能團結一致直到19號，然後全力以赴。」

耶馬在看到球隊準備的蛋糕變得怕醜，但在談及願望時眼神堅定。（Instagram@sefutbol）

19，對於耶馬來說是個特別的數字，他的國家隊波衫號碼選擇了19號，世界盃決賽在美國時間也剛好是7月19日；現今剛剛過完19歲生日，他表示入到決賽將是他最好的生日禮物。兩年前，剛過完17歲的耶馬許下生日願望，結果兩日後順利在歐國盃決賽上奪冠。