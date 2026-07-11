世界盃2026｜耶馬3歲弟弟看台慶祝贏波　趣怪舉動變成睇波表情包

藉着世界盃搶走全球球迷目光的，除了當紅的夏蘭特，還有一個3歲小弟弟，就是西班牙球星拉明耶馬（Lamine Yamal）同母異父的3歲弟弟凱恩（Keyne）。西班牙以3：0大勝奧地利的世界盃32強中，凱恩被轉播鏡頭捕捉到在看台肉緊狂吼「Vamooos」，手舞足蹈熱烈慶祝，胖嘟嘟的樣子非常可愛；昨日的8強戰，凱恩再次成為焦點，耶馬更在草地上遠距離與弟弟打招呼，盡顯大哥哥本色。



凱恩出生於2022年9月，是耶馬母親希拉（Sheila Ebana）的兒子，雖然兩人是同母異父，但耶馬對小弟弟痛愛有加。在西班牙對奧地利一戰，當隊友奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）於89分鐘入波鎖定勝局時，3歲的凱恩在看台上激動慶祝的模樣被鏡頭完全捕捉。這段短片在網絡被瘋狂轉發，更成為西班牙球迷間最熱門的「表情包」，甚至連其他國家隊的球員也對這個可愛的小球迷關注有加。

到了今日西班牙對比利時的8強戰，凱恩再次成為主角，這個「圓碌碌」的光頭仔出現在大螢幕上，耶馬也流露出兄長的愛，在草地上與弟弟打招呼。

拉明耶馬（Lamine Yamal）與弟弟和媽媽的合照。（IG：sheila_ebana）

事實上，這並非凱恩首次在大型賽事中搶鏡。早在2024年西班牙贏得歐國盃冠軍時，他在球場上與一眾球星嬉戲玩耍，「嶄露頭角」，而且耶馬經常在社交平台分享兩兄弟跳舞及在花園踢球的片段，凱恩的知名度愈來愈高。

耶馬的同母異父弟弟凱恩，十分可愛。（Getty Images）

耶馬忍不住跟小弟弟打招呼。（Getty Images）

對於18歲的耶馬來說，家人是他足球生涯中的最重要支柱，在早前獲選為全場最佳球員後，耶馬坦言：「看到弟弟這麼開心，看到媽媽和朋友過着她們夢寐以求的生活，我非常感動。弟弟對我來說意義非凡，我非常愛他。」隨着西班牙即將在4強硬撼法國，相信凱恩將再次成為焦點，屆時球迷又有新的「表情包」了。