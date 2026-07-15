世界盃英格蘭對阿根廷｜兩軍恩怨跨越時空　奧雲：書寫你們的歷史

有說世界盃不就是足球賽而已，用不着搞得那麼深奧吧？

那是因為你對體育理解不透徹，或沒能去理解透徹。

那就讀讀前英格蘭國腳奧雲刊登於英國《每日郵報》的心底話吧。從1998年那種「明明屬於我」的不甘忿恨，到2002年一舉復仇的酣暢淋漓，在英格蘭與阿根廷之間，由球場到福克蘭群島再回到球場，兩國的過萬公里距離，盛載着多少跨越時空的恩怨情仇？



奧雲。（資料圖片）

時間回到1998年世界盃，英格蘭與阿根廷繼1962、1966和1986年後再於世界盃碰頭，當時兩國背負着福克蘭群島戰役與馬勒當拿「上帝之手」的歷史，這場對碰極為矚目。隨便在Gemini搜尋都會知道，該仗碧咸被施蒙尼撞跌，當年只得23歲的碧咸使出「虎尾腳」，被踢中的施蒙尼隨即倒地，球證剛好目擊一切，即向碧咸出示紅牌，十人應戰的英格蘭踢足120分鐘賽和2：2，最後12碼飲恨。

碧咸與施蒙尼的這一幕，為英格蘭與阿根廷的世仇再添一筆。（Getty Images）

「賽後，我們坐在球隊巴士上，一片死寂。我剛剛在比賽中建功，十二碼大戰也射入了，我們卻要回家。」

奧雲如今回想，當年只得18歲的自己，根本不明白英格蘭對阿根廷的真正意義，只知道車廂裏彌漫着沉默與沮喪，「勝利本是屬於我們的」。

「我們望向窗外，阿根廷的隊巴剛好停在旁邊。狂歡派對隨即開始，音樂聲震耳欲聾，整輛巴士都在搖晃。辛尼迪、施蒙尼、巴迪斯圖達……他們拍打着車窗，盡情享受勝利。」

「但我永遠不會忘記舒利亞步上我們隊巴的那一刻。他指着阿根廷的隊巴，用盡全力對我們喊道，『你們有人夠幸運的，以後還會再對阿根廷，記住現在這一刻，把這一幕牢牢記住』。」

英格蘭在1998年世界盃不敵阿根廷，碧咸成為罪人。（Getty Images）

奧雲就是其中一個幸運兒。2002年的韓日世界盃，英格蘭與阿根廷同組，兩軍在札幌巨蛋再次碰頭，十二碼亦再次出現，今次是奧雲被普捷天奴踢跌。

「他伸腳，我順勢倒地。這股力量足夠讓我倒地嗎？不。但我假摔了嗎？沒有。事實上，這次碰撞讓我流血了，身體接觸是100%存在。他的出腳時機不對，動作很笨拙。我的『小聰明』為英格蘭贏得一個十二碼。」

站在十二碼點上的碧咸讓全球球迷屏息靜氣，結果他憑這個入球自我救贖，也帶領英格蘭以1：0晉級。此時，四年前看着阿根廷球員在隊巴上狂歡的畫面，再次浮現於奧雲的腦海，「我們以1：0獲勝，阿根廷則早早打道回府，唯一的遺憾是，賽後我們的巴士沒有停在他們巴士旁邊」。

2002年世界盃，碧咸操刀十二碼擊敗阿根廷，完成自我救贖。（Getty Images）

多年後，當普捷天奴已成為熱刺教練，奧雲則為電視台訪問他，他以為當年那記十二碼的恩怨早在兩人之間煙消雲散，當他在訪問時重提舊事，「我以為我們可以拿這球開個玩笑，但普捷天奴真的一點也不覺得好笑。他非常簡短地回答了一下，就跳到下一個話題了」，「這讓我真切體會到，大家對球場上每個瞬間的看法是多麼截然不同，『上帝之手』是遺憾、憤怒和不公，對他們來說卻是天才之舉，2002年的那記十二碼也大概如此」。

昔日的18歲小子，轉眼間已是快近半百的46歲名宿，但「老人家」想當年並沒有雲淡風輕，哪怕是2005年那場友誼賽，身高只得1.73米的奧雲用兩記頭槌替英格蘭由落後1：2到反勝3：2，特別是完場前奠勝一球，他頂贏2.01米的隊友高治，至今仍歷歷在目，「相信我，在友賽中入球的感覺從未如此這般美妙」。

屈指一算，英格蘭與阿根廷有超過二十年未曾於世界盃碰頭，在2002年世界盃那場痛快的復仇戰上演時，現役射手比寧咸（Jude Bellingham）甚至未出生，隊長哈利卡尼（Harry Kane）亦只得8歲，比他小時候與碧咸拍下那張經典合照還早了三年。歷史注定兩軍結成世仇，新一代又應如何兩對？

「與阿根廷的恩怨真實無誤，但球員就去書寫屬於自己的未來吧。你們距離決賽只差一場，專注比賽，現在是你們的時刻。」