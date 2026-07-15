世界盃2026｜英格蘭阿根廷經典對決　碧咸撐國家還是撐員工？

「萬人迷」碧咸（David Beckham）在今屆世界盃老是常出現，作為前英格蘭隊長，大部分英軍賽事也有出席，而對阿根廷的四強戰相信無辦法缺席。作為國際邁阿密（Inter Miami）班主，碧咸今場左右做人難，祖國與員工，究竟站在哪一邊？

世界盃2026直播

4強｜英格蘭Vs阿根廷 7.16 凌晨03:00 Viu 99台﹑Now618/616台



碧咸在今屆世界盃老是常出現。（路透社）

美加墨世界盃已完成100場，每次直播鏡頭拍着看台時，除了國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino），碧咸也經常出現在看台。

英格蘭對挪威適逢在邁阿密主場上演，作為前英格蘭隊長，碧咸容許英軍在國際邁阿密的訓練場操練，他與兩子現身英軍賽前操練，更與現役英軍分享、鼓勵眾將。「他（碧咸）是英軍傳奇，同時是英格蘭最大的球迷，他永遠都支持我們....」哈利卡尼賽後透露與碧咸交流的內容，可見碧咸身體力行撐英格蘭。碧咸當然是8強戰的座上客，在國際邁阿密球場與家人見證英軍過關，碧咸興奮歡呼。

英格蘭在國際邁阿密的練習場操練，碧咸與兩子一同探班。（路透社）

碧咸與比寧咸相見歡。（Getty Images）

英格蘭今場4強戰，對手是旗下國際邁阿密的員工美斯。39歲的美斯今屆世界盃持續上佳表現，至今為阿根廷攻入8球，以21球成為世盃史上入球最多球員。碧咸當然關注員工的發揮，美斯首戰面對阿爾及利亞連中三元後，碧咸以「GOAT」祝賀美斯的非凡成就，往後再有進賬，碧咸依然活躍於社交網站，表揚這名旗下員工的精彩演出。

美斯39歲依然保持高水平演出。（路透社）

美斯是國際邁阿密的頭號球星。（Getty Images）

碧咸本身與阿根廷甚有淵源，當年球員身份代表英格蘭，1998年法國世界盃16強碰頭，碧咸以虎尾腳報復踢跌施蒙尼（Diego Simone），球證向這名萬人迷出示紅牌。4年後在日韓世界盃以12碼射破阿根廷，救贖當年的紅牌。

祖國與員工，碧咸究竟站在哪一邊？碧咸支持英軍天經地義，但美斯是國際邁阿密的重要資產，若英格蘭順利過關，表現過於興奮又會否影響與美斯的關係，看來今仗也是碧咸的考牌戰。

美斯與碧咸關係密切。（碧咸Instagram）

美斯與碧咸關係密切。（碧咸Instagram）