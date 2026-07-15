世界盃2026｜英格蘭阿根廷隔21年再對碰　細數宿敵多年恩怨

碧咸（David Beckham）與施蒙尼（Diego Simone）在世界盃相見歡，兩人合照勾起不少資深球迷的回憶，二人曾在世盃賽場留下火爆的一幕。相隔20多年後，英格蘭與阿根廷這對宿敵將再次在世界盃交手，爭奪今屆世界盃決賽席位。

英格蘭與阿根廷5次在世界盃碰頭，兩國的恩怨從80年代說起，無論是馬勒當拿的「上帝之手」，或是碧咸報復施蒙尼，都是世界盃歷年來的名場面。

世界盃2026直播

4強｜英格蘭Vs阿根廷 7.16 凌晨03:00 Viu 99台﹑Now618/616台



英格蘭憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，與挪威踢足120分鐘以2：1晉級，相隔再闖四強；阿根廷同樣難逃加時，與瑞士在法定時間打成1：1，美斯未有挺身而出，靠艾華利斯﹑拿達路馬天尼斯各建一功，以3：1驚險過關，今屆世界盃四強再度締造經典對決。

60年代首碰頭 1966年恩怨萌芽

英格蘭與阿根廷的世盃淵源，過往曾經5次碰頭。從1962年智利世界盃說起，當時兩軍在分組賽碰頭，當時由朗科華士（Ron Flowers）﹑卜比查爾頓（Booby Charlton）﹑基夫斯（Jimmy Greaves）各建一功，以3：1擊敗阿根廷。

4年後的英格蘭世界盃，英軍8強再遇阿根廷，靴斯（Geoff Hurst）攻入全場唯一入球，往後更在決賽對西德大演帽子戲法，助英格蘭奪得至今唯一一次的世界盃，但阿根廷認為該場勝仗被搶走了，靴斯的入球有越位之嫌，加上阿根廷隊長拉廷（Antonio Rattín）上半場33分鐘紅牌被逐，當時他更留在場上不願離開，球賽一度延遲。

阿根廷在劣勢下吞敗，當時領軍的已故傳奇領隊藍斯爵士（Sir Alf Ramsey）憶述，阿根廷踢法粗野，當時在陣的佐治高漢（George Cohen）多年後指阿根廷球員行為惹火：「攔截當然沒問題，但他們吐口水、扯耳仔、拉頭髮，他們以行為威嚇我們，明明他們可以正常出賽，這是十分可惜的事。」而英軍球員賽後拒絕交換球衣，或許兩軍的恩怨因此萌芽。

英格蘭本土奪冠，是迄今唯一一之捧起世界盃。（Getty Images）

1986年政治延伸至球賽 馬勒當拿上帝之手技驚四座

20年後的墨西哥世界盃，英格蘭與阿根廷再度在8強相遇，今仗更添政治意味，兩國在1982年因爭奪福克蘭群島的主權，而爆發福克蘭戰爭（Falklands War），最終英國戰勝。4年後，兩國把戰場放在球場上，阿根廷全國渴望在綠茵場一吐烏氣。

「英阿戰」注定充滿話題，流傳後世的馬勒當拿「上帝之手」就在該場出現，第二球獨力扭過一眾英軍球員，再把皮球放入網內，同樣技驚四座，結果以2：1淘汰英格蘭，最後更高舉世界盃。

馬勒當拿在8強對英格蘭手球入波，被判有效，被稱為「上帝之手」。（Getty Images）

碧咸兩屆做主角 98年報復施蒙尼領紅

英格蘭與阿根廷這對宿敵在1998法國世界盃碰頭，兩軍當然延續話題性，今次的主角是「萬人迷」碧咸與施蒙尼。碧咸從後被施蒙尼撞跌，衝擊力甚大，當年只得23歲的碧咸使出虎尾腳，被踢中的施蒙尼隨即倒地，球證剛好目擊一切，即向碧咸出示紅牌，十人應戰的英格蘭踢足120分鐘賽和2：2，最後12碼飲恨。

施蒙尼其後坦言，球證在當刻「中計了」，他的倒地讓碧咸被逐，理應向他出示黃牌較合理。

4年後的日韓世界盃，英格蘭與阿根廷第5次相遇，今次是分組賽，卻沒有之前的戲劇性，奧雲（Michael Owen）被普捷天奴踢跌博得12碼，碧咸操刀12碼中鵠，贖回4年前的紅牌之過。

碧咸報復性踢跌施蒙尼，在16強英格蘭對阿根廷時被逐。（Getty Images）

碧咸報復性踢跌施蒙尼，在16強英格蘭對阿根廷時被逐。（Getty Images）

碧咸報復性踢跌施蒙尼，在16強英格蘭對阿根廷時被逐。（Getty Images）

美斯在2005年起代表阿根廷，國家隊生涯至今21年，這次世界盃4強是他首度遇上英格蘭，兩軍對上一次交手是2005年11月，當時美斯未入選。兩大宿敵即將在逾20年來再碰頭，當然是大家的焦點，期待雙方擦出什麼火花。

「這就是一場普通的足球比賽，僅此而已。」阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）淡化今仗的氣氛，指英格蘭是可敬的對手，今仗毫無疑問是硬仗一場。事過境遷，雙方近20年在足球場甚少火藥味，阿根廷陣中亦有6人在英超搵食，包括大家熟悉的安素費南迪斯、麥阿里士打、利辛度馬天尼斯等。

當日在球場上火花四濺的碧咸與施蒙尼，如今也在看台「四萬咁口」合照，豈料英格蘭、阿根廷今次交手，會否為恩怨再添新一筆。