香港運動消閒博覽｜「包山后」龔子珊試玩好動體能之塔：好玩刺激

香港運動消閒博覽於7月15至21日在會展舉行，其中「好動體能之塔」攤位由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、香港遊樂場協會（「遊協」）聯合主辦的「賽馬會好動城市計劃」設置，「包山后」兼攀冰運動員龔子珊試玩後大讚刺激，歡迎公眾免費參加，挑戰身手和體能。



遊協副總幹事饒奕明（左）與「包山后」兼攀冰運動員龔子珊，出席香港運動消閒博覽的「好動體能之塔」活動。（SY攝）

香港運動消閒博覽的「好動體能之塔」，是近年流行的障礙競技運動（Obstacle Course Racing, OCR）之變奏，採用創新的「垂直賽道」設計，突破場地限制，參加者需結合攀爬、平衡、懸掛等多元動作去挑戰。

日前試玩過的「包山后」龔子珊，一次過完成4條路線，覺得很有挑戰性，她說：「障礙競技運動，跟攀石、攀冰、搶包山這些運動相似，都講求協調、平衡，甚至是思考。在闖關之前，就要先想好我下一步到底要怎麼樣做，去 plan 回之前呢，我的動作要怎樣去準備這樣。」

「包山后」龔子珊認為障礙競技運動，跟攀石、攀冰、搶包山這些運動相似，都講求協調、平衡，甚至是思考。（SY攝）

龔子珊特別提到D線難度不高，非常適合親子參與，而且對小朋友來說有很大的益處，「首先從體能上說，今次『好動體能之塔』講求平衡，又要求上肢、雙腳及身體其他部分協調，一次過練齊不同的技術」，她補充：「其次是心態上，小朋友成長過程難免會失敗，但這項運動令人明白，可能用100次的失敗，才有換來一次的成功，而這100次訓練，不只是鍛煉體能或技巧，更重要是精神層面，令小朋友沒那麼容易放棄，不斷尋求進步，我覺得這是最重要的。」

障礙競技運動將是2028年洛杉磯奧運項目，龔子珊便提到：「現在世界各地有好多障礙競技的比賽，無論亞洲或歐洲地區，都發展得很成熟，小朋友繼續鍛煉的話，便有機會代表香港出外比賽。」她補充：「如果成為障礙競技的運動員，便要以運動員的比態去訓練；其次是出外參加不同比賽，也可擴闊視野，了解世界級運動員的水準，從而令自己也有不斷進步的動力。」

障礙競技運動將是2028年洛杉磯奧運項目。（SY攝）

活動期間，現場設有專業教練示範環節，透過即場講解及互動展示，介紹各項障礙挑戰的基本技巧、安全知識及訓練方法，讓參加者更深入了解如何透過簡單有效的訓練提升體能，並掌握適合自己的運動方式。

除了在本屆香港運動消閒博覽推出「好動體能之塔」，遊協之後也會陸續推出 OCR體驗班，遊協副總幹事饒奕明表示：「在博覽期間初步接觸OCR後，有興趣繼續參與這項運動的人士，可以參加我們遊協之後推出的體驗班。我們希望透過『賽馬會好動城市計劃 』提供更多接觸和學習機會，逐步建立大眾恆常運動習慣，將運動自然融入日常生活。 」

他又提到：「障礙競技運動可以學到不同的基礎技能，我們之後希望透過8堂的體驗課程，讓學員學齊不同的技能，然後將之應用到不同運動項目，譬如：籃球、足球、排球、手球、水上運動，或是行山遠足等。這是我們的一個概念，從這個障礙競技運動項目，推而廣之，令學員慢慢地能參與其他運動項目。」

大眾可以先成為「賽馬會好動城市計劃」的會員，並到以下網址留意體驗班公布消息，以及報名參加：https://jcfitcity.hk/

「包山后」龔子珊。

「賽馬會好動城市計劃 - 好動體能之塔」開放日期及時間

日期：7月15日至21日（一連七日）

時間：

7月15日至16日：上午10時至晚上9時

7月17日至18日：上午10時至晚上10時

7月19日至20日：上午10時至晚上9時

7月21日：上午9時至下午5時

地點：香港會議展覽中心 HALL 5C

展位： 5C-D02 （香港運動消閒博覽）

路線：

Sport Hero 線（高難度）：三文魚梯 Salmon ladder

Sport Soso 線（中難度）：長繩 Rope climb

Sport Zero 線（低難度）：長繩梯 Ladder climb

體驗／親子線（輕鬆）：趣味平衡木加大滾輪

活動詳情：www.hktdc.com/event/hksportsleisureexpo/tc