書展2026焦點新書7選：有一種癮叫熱浪/學散步/足下蓋談/夢縈灣仔

近日關於香港書展的新聞與討論不斷，不過第36屆香港書展依然如期於今日（7月15日）在灣仔會展正式揭幕。如果準備入場的話，在琳瑯滿目的書海之中，又有甚麼新書值得特別留意？



今屆書展於7月15至21日舉行，以「文創傳承．旅悅人生」為年度主題。本屆書展匯聚超過770家展商參與，展期內將舉辦逾600項文化活動。我們特意為讀者精選了七本各具姿態的年度新作：既有把「熱浪」薯片這份集體回憶重新演繹的創意之作，也有帶你走進街巷、重新認識這座城市的散步指南，還有集合小思、也斯、何紫等前輩名家的灣仔書寫合集，以下將為大家逐一介紹。

《有一種癮，叫熱浪》

說到香港人的童年回憶，卡樂B「熱浪」薯片絕對佔一席位。今年書展新書《有一種癮，叫熱浪》就將這份集體回憶重新演繹。本書作者是資深「熱浪迷」，多年來堅持「帶着熱浪去旅行」，這本書正是他走遍世界後的心得結晶。

《有一種癮，叫熱浪》（攝：梁嘉欣）

《有一種癮，叫熱浪》

作者：Blue Yeung

展位編號：1B - D21 陋室五月



作者無私公開多達50種創意「熱浪食法」，由學生也能上手的零食拼搭，到融入正餐的職人料理，全面打破鹹甜冷熱界線。書中亦設計「開袋祭典」、「浪徒等級」測試及「進食方法評鑑」等玩味單元，全方位解構這股「熱浪狂熱」的精神內核，只為香港人帶來一段純粹快樂的閱讀時光。

本書客席畫師由香港插畫家Steven Choi（蔡景康）擔任，他是首位同時摘下「英國WIA國際插畫專業大獎」及「日本JIA插畫大賞最高賞」兩大殊榮的華人插畫師。作者另找來四位年僅8至9歲的小小畫家參與創作，以純真筆觸畫出心中的「紅黑巨浪」，全書封面正出自他們之手。本書設「正常版」（$98）及限量250本的「珍藏版」（$128），後者採獨特印刷工藝，並隨書附送幻彩「浪徒X光卡」。

《學散步——在城市尋找快樂》

我們每天在香港的街道上匆匆而過，卻鮮少真正「看見」這座城市。城市研究者黃宇軒（Sampson Wong）繼大受歡迎的城市觀察著作後，今年在突破出版社推出新作《學散步——在城市尋找快樂》，透過精心設計的八個提案、二十四種練習，嘗試打破日常步行的規律，在生活中體驗意想不到的樂趣，尋找於香港散步的新意義。

《學散步》（攝：梁嘉欣）

《學散步——在城市尋找快樂》

作者：黃宇軒

展位編號：Hall1B-B16突破出版社



書中把「散步」提升為一門可以學習、可以練習的生活藝術，提供「焦點」、「速度」、「迷路」、「黑夜」等多種散步提案，讓你用不同觀看的方法，重新審視我們居住的城市。最遠的風景，有時就在自家門口。

《不只是音樂》

對很多香港人而言，黃志淙（Chi Chung）的聲音並不會陌生。他先後任職於香港商業電台、新城電台，亦曾擔任香港有線電視音樂頻道YMC台的台長、EMI唱片國際部總經理，後期成為流行音樂文化研究及通識教育學者，他在這本書中回顧了自己橫跨四十年的音樂旅程。

《不只是音樂》（攝：梁嘉欣）

《不只是音樂》

作者：黃志淙

展位編號：Hall1B-B16突破出版社



全書以黑膠唱片為喻，分為A、B兩面：A Side「生命之歌」精選二十三首陪伴他走過人生不同階段的作品，由The Beatles的《Let It Be》開始，串連起電台少年、黃金時代與跨越時代的記憶；B Side則是向「教授」坂本龍一致敬的專章，記錄兩人數十年的相知與情誼。這既是個人的音樂自傳，也是半世紀香港流行文化的側寫。

這本書寫於作者人生的低谷與重整之時。2023年是沉痛的一年，他接連失去極心愛的親人、友人和工作，而音樂與書寫成為他自我療癒的出口，因此字裏行間格外真摯動人。書中不僅有The Beatles、Radiohead、坂本龍一等的深度樂評，更收錄大量珍貴唱片與私人珍藏照片，是香港音樂史不可多得的文化紀實。

《足下蓋談：井蓋這東西》

我們每天在街上匆匆走過，很少人會留意腳下那一個個黑漆漆的渠蓋，這本書偏偏要為這些「不起眼的主角」正名。書名「足下蓋談」一語雙關，既指「腳下的蓋」，也有促膝談心之意：原來遍佈全港街道的沙井蓋、渠蓋，每一個都藏着一部微型香港史。

《足下蓋談：井蓋這東西》（攝：梁嘉欣）

《足下蓋談：井蓋這東西》

作者：周家建、劉國偉

展位編號：1D-C02中華書局



井蓋的演變和當年香港的衞生情況息息相關；1894年香港爆發鼠疫後，政府才開始為渠務作出全面改革，由「雨污合流」改為「雨污分流」，溝渠從此有了井蓋覆蓋。從殖民時期的鑄鐵工藝，到近年色彩繽紛的特色打卡渠蓋，方寸之間見證城市百年變遷。

你知道香港部分井蓋上的「雞爪」標記有何含意嗎？格子、漩渦甚至魚兒、蜜蜂圖案又隱藏着甚麼基建密碼？渠蓋上的「H↑K」、「H」、「M」、「L」等符號各有意義，分別標示政府財物身份及承重級別；而「圓清方濁」（圓形花紋代表雨水渠、方形格子代表污水渠）更是簡單易記的辨認口訣。

兩位作者周家建與劉國偉以圖文並茂的方式，解構了供電、排污、水務等地下系統的運作，並探討井蓋如何從實用組件昇華為公共藝術與城市身分的象徵。讀完此書，你對這座城市的景觀認知將被徹底顛覆，從此愛上低頭尋寶的樂趣。

《夢縈灣仔：猛烈的寂靜》

灣仔，是香港最具層次的老區之一，電車叮叮、唐樓騎樓、街市與酒吧交錯，一直是香港文學創作的沃土。首次參展的香港文學館推出了灣仔書寫合集《夢縈灣仔：猛烈的寂靜》，收錄了萍兒、小思、也斯、何紫等多位重量級作家的作品，幾代香港作家的筆觸在同一個地理空間相遇，拼貼出灣仔的喧鬧與靜默、繁華與滄桑。

《夢縈灣仔：猛烈的寂靜》（攝：梁嘉欣）

《夢縈灣仔：猛烈的寂靜》

展位編號：1B-B22香港文學舘



這本書匯聚了幾代香港作家的筆墨，透過非虛構散文、詩歌與小說，立體地勾勒出灣仔的歷史變遷與人文風貌。從繁華喧鬧的街市到幽靜隱秘的巷弄，作家們以敏銳的觀察力和深厚的情感，捕捉了灣仔那種「猛烈的寂靜」。香港文學館立意推廣各區文學，並計劃將這些文字結集成書，分為灣仔、港島、九龍、新界以及離島等卷，讓讀者細味城市律動之下的種種。

《小王子》玻璃彩繪繪本套裝

這套全球首見的《小王子》收藏級豪華玻璃彩繪繪本套裝，由香港插畫家Steven Choi（蔡景康）以「永恆的彩繪」為概念重新構思、繪畫與編排。彩繪的半透明特質，象徵童心的澄澈，寓意在生命的迷茫與黑暗中，只要保有內在的純粹，便能照亮前行的道路。

《小王子》玻璃彩繪繪本套裝（攝：梁嘉欣）

《小王子》玻璃彩繪繪本套裝

作者：Steven Choi（蔡景康）

展位編號：1B - D21 陋室五月



套裝為一書四冊（故事分三冊、小禮盒一冊），三冊故事合共超過50幅彩繪畫作，全書燙金並運用三種不同燙金物料。今次《小王子》玻璃彩繪繪本將小王子故事分為三個章節：從B612星球出發、遊歷各個星球，至地球上遇見狐狸明白愛的道理，故事文字亦經過全新編排。這套來自B612星球的經典，再次提醒每一位長大成人的讀者，別忘了最初的自己。

《不上鎖的人》

入選第八屆寶珀理想國文學獎決選名單、由青年作家邵棟撰寫的最新小說集《不上鎖的人》，大概是今年書展文學類的焦點之一。書中收錄了八篇中短篇小說，故事背景穿梭於香港的霓虹燈影與奇詭巷弄之間，悄然通往數字時代人心的隱秘角落。

《不上鎖的人》（攝：梁嘉欣）

《不上鎖的人》

作者：邵棟

展位編號：1E-B04三聯書店



有暗戀者藉角色扮演在虛擬與現實間幽微穿行，有白鱘般被時代激流阻斷回鄉之路的遊子，亦有親人驟然離世後無盡悵然的孤孑身影。邵棟文字成熟且充滿張力，擅長懸疑與哲思交織的敘述，在舉重若輕之間，讓一幕幕都市傳奇幽幽上映。

作者邵棟是香港大學中文學院博士、現任香港都會大學助理教授，作品見刊於《收穫》、《十月》等重要刊物，並曾獲林語堂文學獎首獎。文學名家王德威、唐諾、林白皆給予高度評價，王德威更點出他「尤其擅長推理，細緻曲折，引人入勝」。繁體版特別加收一篇簡體版沒有的微型小說《胭脂新村》，以及一篇坦率風趣的港版後記〈渣男小說家〉，自嘲又真誠地談創作與人生。

【香港書展 2026 詳情】

日期：2026 年 7 月 15 日 - 21 日

地點：灣仔博覽道 1 號 - 香港會議展覽中心

