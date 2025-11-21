全運會乒乓男團決賽︱北京奪金馬龍許昕告別戰　樊振東再贏王楚欽

備受注目的全運會2025乒乓球項目，今晚（20日）上演最後一場賽事——男子團體決賽，北京隊不止有「世一」王楚欽，更有「老大哥」馬龍在陣。上海隊今屆在樊振東領軍下實力大增，陣中同樣有位重量級人馬、「前一哥」許昕，雙方實力旗鼓相當。

昨晚女團決賽山東對河北，卻未上演陳夢對孫穎莎的夢幻對壘，今晚男團決賽秩序單已出燼，第二場的單打王楚欽與繼男單4強後再次跟樊振東正面交鋒。



乒乓球11月20日重點比賽

1800／男子團體決賽 上海 對 北京



馬龍、許昕雙打戰對壘——中國乒協VS亞洲乒協副主席

今屆全運會最難得的是可看到一班近期鮮有亮相的名將，淡出多時的劉詩雯事先聲明今屆全運是她生涯最後一戰，她夥拍林高遠為廣東奪得混雙金牌。連續兩屆奧運女單金牌陳夢，自宣布退出國際乒聯世界排名後已闊別賽場多時，她為山東贏得女單銅牌、女團金牌。

當選中國乒協副主席的馬龍，第6次參加全運，亦相信會是最後一次，他只會為北京參加男團一項。今晚他會率先登場，夥拍黃友政先在雙打大戰是許昕／周愷。35歲的上海老將許昕，早前亦已當選亞洲乒協副主席，這場中國乒協VS亞洲乒協副主席的大戰，或許亦是兩位老大哥的告別戰。跟陳夢一樣退出了世界排名的樊振東，早前已在男單贏得金牌，4強擊敗王楚欽一戰非常精彩，亦帶領上海男團晉身金牌戰。

全運會男團決賽出場序：

1. 男子雙打：馬龍／黃友政（北京）VS 許昕／周愷（上海）

2. 男子單打：王楚欽（北京） VS 樊振東（上海）

3. 男子單打：馬龍（北京） VS 周愷（上海）

4. 男子單打：王楚欽（北京） VS 許昕（上海）

5. 男子單打：黄友政（北京） VS 樊振東（上海）



男團決賽國乒內訌 樊振東再遇王楚欽

樊振東第4次出戰全運，頭兩屆代表八一隊均在男單敗在馬龍拍下得亞軍，上屆代表廣東出賽，馬龍未有參加單打之下終順利封王，男團亦順利摘金，今屆轉為代表上海隊，「小胖」再次參加男單及男團賽事，男單已順利封王，男團能否過北京一關？

今晚第二場是單打，樊振東會再次跟男單4強手下敗仗王楚欽交手，兩人過去33次對戰，「小胖」足足贏了26次，今次能否再次贏對方？

第三場單打，馬龍的對手是目前世界排名268位的周愷。

第四場單打，輪到上海老大哥許昕對王楚欽。

最後一場單打，上海隊選擇由樊振東守尾門，對手是世界排名49的黄友政。

男團決賽第一場：馬龍/黃友政 3：1勝許昕/周愷

第一場雙打已經非常激烈，馬龍／黃友政入局較快領先6：2，之後許昕發球連拿多分與周愷反超前9：6，關鍵時刻又輪到馬龍發威，北京隊劣勢中連拿5分，以11：9反勝先拿下首局。第一局比賽已如坐過山車，非常刺激。

第二局北京隊領先3：2時，上海連拿5分反超前7：3。許昕／周愷維持優勢以11：5贏下此局，扳平局數。第三局北京再次率先主導節奏，整局一路領前並拉開至9：2，終以11：4勝出，局數2：1再次領先。第四局初段雙方得分梅花間竹，上海領先4：2時，北京連拿3分反超前5：4，上海隊叫暫停。37歲的馬龍身手仍極佳，一記神乎奇技的零角度抽擊再得分，終領北京以11：7再贏一局，並以3：1率先拿下第一分。

男團決賽第二場：王楚欽1：3再負樊振東

王楚欽重遇樊振東，第一局採取主動，雖然兩球打出界落後0：2，隨即多次針對樊振東反手位強攻，以及正手抽大斜線得手，在中段多次同分後終在局尾取得優勢，並以11：8先取首局。

向來較慢熱的樊振東，第二局果然較醒神，一開局已領前，很快已拉開至8：2。王楚欽在落後3：9時連追4分，上海隊在王楚欽追近至7：9時叫暫停。樊振東及時回勇連取兩分，以11：7拿下第二局，局數追平1：1。第三局樊振東繼續強勢，早段已領先6：1。「小胖」愈打愈順，雙方對拉屢次獲勝，拋離至10：2，順利以11：3再贏一局，局數以2：1反超前。

第四局王楚欽已無退路，落後1：3時北京隊叫暫停。王楚欽在教練指點後果然連拿4分反超前5：3。樊振東看準機會連拿兩分追平5：5，再憑擦邊球反超前，繼而靠耐性抓住機會兩次抽擊得手，領先至8：5。王楚欽表現絕對不差，只是樊振東更勝一籌，他並未放棄逐分追上，可惜追至9：10的時候，王楚欽在一個機會球竟擊球出界，樊振東以11：9再贏一局，以3：1為上海拿下寶貴一分扳平1：1，亦繼男單4強後又一次擊敗「師弟」王楚欽。

男團決賽第三場：馬龍3：0勝周愷

仍處於極佳競技狀態的馬龍，面對目前世界排名268位的周愷第一局輕鬆贏11：4，之後周愷奮力追趕兩局都打至刁時，依然阻止不了馬龍在關鍵時刻發揮，馬龍以13：11、14：12再贏兩局，直落3：0勝出，助北京重獲2：1領先優勢。

男團決賽第四場：王楚欽3：0許昕

許昕即使競技狀態不俗，尤其發球和牽制功架猶在，可是面對年輕力壯的王楚欽，還是相差一線，三局比分接近，王楚欽順利以11：8、12：10、11：8贏出，總算在關鍵一場為北京拿下勝仗，阻止樊振東在最後一場出手終結賽事。北京以3：1擊敗上海，贏得男團金牌。

全運會2025︱乒乓球比賽何時舉行？

全運會2025乒乓球比賽由2025年11月7日至20日舉行。



重點賽程

11月14日（晚上）／混合雙打銅牌戰及決賽

11月16日（上午）／男子單打銅牌戰及決賽

11月16日（晚上）／女子單打銅牌戰及決賽

11月19日（晚上）／女子團體決賽

11月20日（晚上）／男子團體決賽



全運會2025︱乒乓球比賽什麼地方舉行？

全運會2025乒乓球比賽在澳門銀河綜藝館舉行。



全運會2025︱乒乓球比賽有哪些項目？

今屆全運會乒乓球賽共誕生10面金牌，成年組及18歲以下組別各佔一半，兩組均設男、女子單打、混合雙打、男、女子團體5個小項獎牌。



全運會2025︱乒乓球賽事有哪些焦點球手？

全運會乒乓球各隊球星分佈：

上海隊

樊振東（男單、男團）、許昕（男團）



北京隊

馬龍（男團）、王楚欽（男單、男團）



廣東隊

林高遠（男單、男團、混雙）、劉詩雯（女團、混雙）



河北隊

梁靖崑（男單、男團）、孫穎莎（女單、女團）



海南隊

林詩棟（男單）



黑龍江隊

王曼昱（女單、女團）



遼寧隊

侯英超（男團）、王藝迪（女單、女團、混雙）、陳幸同（女單、女團、混雙）



山東隊

陳夢（女單、女團）



江蘇隊

蒯曼（女單、女團、混雙）



澳門隊

朱雨玲（女單、女團）



香港隊

黃鎮廷（男單、男團、混雙）、陳顥樺（男單、男團）

杜凱琹（女單、女團、混雙）、朱成竹（女單、女團）

