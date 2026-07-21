足球｜意大利主帥遲遲未定　傳有意與另外三國爭哥迪奧拿

【足球】在缺席今年夏天的世界盃後，意大利足球總會據報已經就邀請哥迪奧拿（Pep Guardiola）出任下一任國家隊主教練的可能性與他進行初步接觸。



ESPN引述消息人士的話報道，哥迪奧拿與意大利足總的談話僅持續大約一分鐘，因為哥迪奧拿的計劃是他在今年5月離開曼城（Manchester City）後，遠離足壇並至少休整一年。

曼城前主帥哥迪奧拿。（Getty Images）

最近幾周，另外三支國家隊也與哥迪奧拿的團隊進行接觸，探討他執教國家隊的可行性，不過每一次得到的答覆都是：哥迪奧拿目前正在休整。但部分感興趣的邀請方透露，鑑於明年沒有重大的國際大賽，他們願意等待他回歸。

消息人士無法確認還有哪些國家與他取得聯繫。不過據悉，朗奴高文（Ronald Koeman）在荷蘭世界盃止步32強離任後，荷蘭足總也對他有興趣。

英格蘭國家隊也多次與哥迪奧拿聯繫在一起。英格蘭在世界盃準決賽中輸給阿根廷，但英足總目前的立場是繼續信任杜慈（Thomas Tuchel）。不過，哥迪奧拿在未來也不排除會對這一職位持開放態度。

英格蘭主帥杜慈（左一）。（路透社）

意大利選帥工作進展緩慢

在今年4月因無緣世界盃正賽導致主帥加度素（Gennaro Gattuso）辭職後，意大利尋找新帥的工作因多種原因一度擱置。

首先，意大利足總必須選出新一任主席，馬拿高（Giovanni Malago）在6月22日的選舉中擊敗阿比迪（Giancarlo Abete）當選。

世界盃歐洲區外圍賽附加賽決賽，意大利在最後互射十二碼階段中1：4負波斯尼亞，無緣2026世界盃決賽周。（Getty Images）

隨後，AC米蘭名宿馬甸尼（Paolo Maldini）被任命為國家隊技術總監，而前巴西國腳李安納度（Leonardo Araujo）也以顧問身份加入，協助尋找新任主教練。

除了哥迪奧拿，派路（Andrea Pirlo）也在意大利主帥的候選名單之列，不過目前干地（Antonio Conte）和文仙尼（Roberto Mancini）仍是熱門人選。

意大利國家隊已經連續缺席過去三屆世界盃。在2006年第四次奪冠後，他們在2010年和2014年世界盃均未能從小組賽出線。

相比之下，他們在歐國盃上的表現要好得多。文仙尼在2021年率隊贏得歐國盃冠軍。

2021年歐國盃決賽：意大利法定時間及加時後與英格蘭踢成1：1，互射12碼勝3：2，最終奪得冠軍。（Getty Images）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】