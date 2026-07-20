世界盃2026｜史卡朗尼賽後淚崩　決賽踢得被動「感痛心，很抱歉」

2026世界盃正式落下帷幕，阿根廷於加時賽以0：1不敵西班牙，衛冕失敗。賽後阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）出席記者會時淚崩，大方承認西班牙表現更勝一籌。與此同時，他力撐隊長美斯（Lionel Messi），並透露自己未來在國家隊的動向。



史卡朗尼賽後哽咽 坦言西班牙發揮更好

西班牙在今場決賽中全面壓制阿根廷，逼到衛冕冠軍法定時間內零射門，最終憑費倫托利斯（Ferran Torres）加時下半場射入致勝球，時隔16年第2次捧起世界盃冠軍獎座。

費倫托利斯一擊致命，阿根廷衛冕失敗。（路透社）

史卡朗尼賽後坦言這場敗仗令人痛心，受訪時更一度哽咽落淚：「好傷心，但我們已經竭盡全力。西班牙隊踢得更好，這是事實，但我會珍惜與球隊相處的時光，珍惜所取得的成就，以及走到這一步的價值，因為這需要付出很多努力。今天，我們展現了展示如何面對失敗，我們接受這個結果，但這並不意味我們會停止前進，或者忘記我們為了走到今天所做的一切。」

史卡朗尼承認西班牙表現更勝一籌。（Reuters）

力撐美斯歷史最佳：「他應為自己感到自豪」

談到美斯，史卡朗尼表示無法用語言來形容這位球王的成就，並強調亞軍依然無損其偉大：「我相信他會一直踢下去，只要他想踢。我希望他為他的隊友感到驕傲，我知道他肯定也很驕傲，希望球迷們為他感到驕傲。在我看來，無論他在本屆世界盃表現如何，他都是足球史上最偉大的球員。」

史卡朗尼認為亞軍無損美斯的偉大。（Reuters）

從數據上看，39歲的美斯在本屆世界盃的表現堪稱職業生涯最佳，他在整個賽事中攻入8球並貢獻4次助攻。史卡朗尼透露目前暫未與美斯談論未來問題。

去留未明「需時思考未來」

帶領阿根廷贏盡榮譽的史卡朗尼，與阿根廷足總的合約將於今年年底屆滿，他坦言目前仍未決定去留：「我會和阿根廷足協主席談話，但我大致已經有了想法。我感謝主席給了我這次機會，讓我來到這裏。這裡對所有人來說都是夢寐以求的地方，我們全體工作人員和球員都竭盡全力，直到最後一刻。我認為，我應該利用這段時間好好思考一下。」

史卡朗尼需要時間冷靜思考未來。（Reuters）

史卡朗尼2018年上任，帶領阿根廷獲得2022世界盃冠軍以及2021、2024美洲盃冠軍。今屆賽事，他面臨陣容老化危機，但球隊仍憑頑強的韌性闖入決賽，「我從未想過，我們教練團的任何一個人也從未想過，我們會在決賽中面臨如此被動的局面。所以，我們要繼續前進，我們還需要很多東西，需要重新開始，需要組建一支像這樣的團隊，但這很難再組建起來。這讓我很痛心，我很抱歉。」