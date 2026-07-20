費倫托利斯敗家仔變功臣　西班牙兩次世界盃封王同一姓氏外貌擔當

撰文：吳慕兒
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西班牙繼2010後相隔16年再奪世界盃冠軍，巧合的是，陣中都有個前鋒球員姓托利斯，而且都是備受關注的靚仔球星。可是與前輩費蘭度不同，效力巴塞隆拿的費倫托利斯（Ferran Torres）連續兩屆世界盃均是門前失機多過食飯，今屆直至決賽前更是一球未進，被冠以「敗家仔」之名。
26歲的費倫歷年最為人熟悉的一件事，就是曾跟上司、西班牙前任主帥安歷基的馬術選手女兒Sira Martinez拍拖。世界盃決賽後備上陣，為狂軍兵團一箭定江山，一夜間由狗熊變英雄，會否為他的事業帶來轉機？

世界盃2026︱為西班牙一箭定江山的是費倫托利斯（圖右）。（路透社）

費倫托利斯 ≠ 費蘭度托利斯　西班牙兩代前鋒差很遠

托利斯（Torres）西班牙文有塔的意思，亦泛指「一些住在塔樓附近的人」，在西班牙語系國家，尤其是墨西哥和波多黎各，是個極為常見的姓氏。世人熟悉的馬體會、利物浦一代西班牙神鋒，人稱「El Niño」的費蘭度托利斯（Fernando Torres），早已在2019年退役，近年轉玩健身變成一個大隻佬，更在家鄉開設連鎖健身室Nine Fitness。

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此托利斯不同彼托利斯，今日為西班牙建功的費倫托利斯，無論昔日在曼城，到之後轉會巴塞隆拿，「失機王」形象長年深入民心。就算在西班牙國家隊亦不遑多讓，2022世界盃，西班牙4場比賽他均有上陣（3正選1後備），首場分組賽7：0大勝哥斯達黎加，他梅開二度，已是他的全部入球，當中更有一球來自十二碼。之後對德國、日本的分組賽以及16強對摩洛哥均無進帳，球隊亦在互射十二碼負摩洛哥出局。

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由球會到國家隊的「失機王」

2024歐國盃西班牙封王，前線多點開花，費倫由正選變後備，僅在已篤定出線下在第3場分組賽正選上陣對阿爾巴尼亞取得入球，光芒盡數被隊友耶馬、奧莫、尼高拉斯威廉斯等遮蓋。來到今屆世界盃，首場對沙特阿拉伯正選上陣81分鐘後，他重返後備席，7場全數以後備身份落場，卻只看到他一再「望門興嘆」的畫面，表現再次飽受外界批評。

有趣的是，每逢世界盃都有班忽然球迷，他射失後一臉失望地撥頭髮的短片和硬照，被一班自稱「外貌協會」的threads用戶瘋傳，眾人明言「對足球沒興趣，只對英俊球員有興趣」，同樣都姓托利斯，兩代西班牙前鋒的生涯表現或許尚有距離，不變的是俊朗的外表亦備受注目。

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世界盃2026︱費倫托利斯因俊臉而在網上爆紅。（路透社）

今屆表現再受批評　後備建功如釋重負

今屆遲遲未開齋，富安迪教練依然信任他，決賽對阿根廷戰至62分鐘派他上陣，終在106分鐘攻入致勝一球達成任務。賽後他坦言「如釋重負」，「整屆賽事我受到很多批評，但我相信命運早有安排，感謝神給我力量繼續前行。」

2008年，費蘭度托利斯為西班牙在歐國盃決賽攻入唯一入球，「費托」4年後大勝意大利衛冕一仗亦有入球。不過2010年在世界盃決賽為西班牙取得入球的，是費倫的巴塞前輩恩尼斯達。榮膺西班牙歷來第二個在世界盃決賽取得入球的球員，費倫托利斯的江湖地位從此不再一樣，這個苦盡甘來的入球，能否改變他的「敗家仔」之名，或待時日再證，至少是他長年努力不懈的回報。

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世界盃2026︱費倫托利斯因俊臉而在網上爆紅。（路透社）

他充滿詩意地總結至今的足球之旅，「說到底，這是一場馬拉松，而不是衝刺跑。無論你在路途上遇上任何難關，均必須繼續努力，而到最後，一切總是會傾向最值得擁有的一方。」整屆賽事一直未有入球，費倫托利斯一入球便是決賽加時階段，無論「新費托」之後事業發展如何，這一頁足以長留在足球史冊。

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