香港金牛簽入港隊主將楊和　來季勢藉新增升降制力爭CBA席位

連續三年稱霸全國男子籃球聯賽（NBL）的香港金牛，將於11月角逐CBA俱樂部盃，再力爭NBL前四名，期望透過新增的附加賽制度，明年正式升上CBA。

球隊今日宣布，正式簽入港隊主力後衛楊和（Glen Yang），為新球季全力增兵備戰。



今年30歲的楊和，2016年加盟甲一勁旅南華，協助球隊四年內三奪總冠軍，之後到西班牙、菲律賓、加拿大及台灣的聯賽落班，2024年重返香港，早前帶領南華贏得亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區冠軍兼榮膺最有價值球員，他在BCL Asia錄得場均15.1分、3.1籃板及3.4助攻。

（球會提供）

對於加盟香港金牛，楊和十分高興：「我一直渴望加盟香港金牛，過往因為身份原因未能成事，現在則是最好的時機。這裏的訓練強度與競爭舞台都屬於頂級，我期待在賽場上繼續證明自己。」他又強調希望以身作則，啟發香港籃球新一代：「我希望透過在職業賽場上的表現，向香港年輕球員證明，只要肯付出，大家都可以踏上職業之路。」

香港金牛總經理孫欣偉亦對實戰經驗豐富的楊和加盟大為欣喜，他說：「香港金牛繼續支持香港球員發展，提供最高規格的職業平台，我們期望與楊和一起推動香港籃球發展。」

（球會提供）

香港金牛連續三季稱霸NBL，CBA是他們的目標。根據最新消息，NBL與CBA來季將新增升降制，NBL前四將與CBA尾四打附加賽，金牛有望透過新制度一圓征戰CBA的夢想。

香港金牛將中華職棒的啦啦隊文化帶到香港，「Taurus」香港金牛啦啦隊每場比賽都會勁歌熱舞，炒熱氣氛。（香港金牛提供）