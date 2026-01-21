專訪香港金牛班主錢濤：不計成本望紮根香港　冀把體育消費留本地

熟悉香港金牛班主錢濤的人都知他性格內歛，但這次訪問聊起「籃球經」，憶起球隊過去三年的汗與淚，以至未來征戰CBA與推動香港籃球發展的大計，他滔滔不絕，既抒發對籃球的熱愛，也直斥對沒有穩定主場場地的失望。

自2023年6月成立以來，香港金牛為香港帶來不少新事物：連續兩年贏得全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍，是球迷回憶裏的主場熱血；因着球賽而帶動食肆商店的生意，是由主場連繫街坊的主場經濟；還有奪目的場地佈置、熱舞的「Taurus香港金牛啦啦隊」、別緻的宣傳主題，香港金牛告訴我們，原來香港可以透過嘉年華般的職業籃球賽，建立自己的主場文化。

然而，球隊今年因為灣仔修頓室內場館未符賽會規格，基於球員安全考量下無奈轉場，與政府幾經磋商，季初僅得6場比賽散落荃灣體育館和啟德體藝館習藝坊舉行，其他只能移師深圳作為「主場」。香港金牛作為第一支以香港為家、征戰內地聯賽的職業球隊，空有兩個冠軍，卻連一個穩定的香港主場都難求。球員因此經常舟車勞頓往來粵港，球迷觀賽體驗亦大受影響，由球賽帶動的地區經濟效益更白白流走。

當政府提倡體育產業化，將香港發展成為體育盛事之都，但連最基本的場地資源都欠奉，香港球隊往後該如何與全國頂尖球隊比拚？香港體育要專業化與產業化，又會否淪為口號？



NBL球隊香港金牛董事長錢濤接受訪問，大談球隊發展。（香港金牛提供）

「我是一個熱愛籃球的香港人。」訪問之首，錢濤便道出初衷。他自幼隨家人移居香港，在這片土地成長，直至大學時期負笈美國，經常到底特律觀看NBA比賽，看着嘉年華般的熱鬧比賽氣氛，以及成熟的商業運作，錢濤不禁想到，可有一天能在香港觀看這樣的比賽？

「香港是商業發達的國際大都市，足以支撐一支職業籃球隊；香港市民亦需要更加豐富的娛樂休閑體驗。當時未有一支征戰高水平職業聯賽的球隊，真正將主場設在香港，我希望填補這個空白。」懷着這份願景，錢濤於2023年6月成立香港金牛。

灣仔修頓曾是香港金牛的主場，惜因未合規格，球隊無法續用修頓作為主場。（香港金牛提供）

香港金牛曾在灣仔修頓留下不少美好回憶，掀起籃球熱潮。（香港金牛提供）

過去三年，灣仔修頓見證着香港金牛的成長，由成軍首戰到首季闖入季後賽，再逐步走上NBL最高峰，「修頓是香港籃球聖地，也是香港金牛的福地，我們成立後的第一場比賽就是在修頓舉行，去季在修頓主場比賽更取得全勝佳績」。

遺憾球隊於2025年中收到通知，修頓的底線緩衝區不足兩米，未符NBL規格，不能舉行職業比賽。球員安全必然是首要考量，儘管無奈，香港金牛也只能告別修頓，先把去季季後賽移師深圳，休季期間則與政府討論，力爭一個穩定的香港主場。

不過有關方面最終的安排令人失望，香港金牛幾經爭取，季初才獲6場主場比賽散落於荃灣體育館和啟德體藝館習藝坊，其餘只能繼續以深圳為主場。香港金牛會方現在仍與政府密切溝通，亦有立法會議員積極協調，目前對至少一半以上的主場賽事和季後賽可以留在香港舉行感到樂觀。

香港金牛早前出戰CBA盃，為未來競逐CBA鋪路。（香港金牛提供）

香港金牛將中華職棒的啦啦隊文化帶到香港，「Taurus」香港金牛啦啦隊每場比賽都會勁歌熱舞，炒熱氣氛。（香港金牛提供）

香港政府近年在體育政策的傳統「三化」（精英化、普及化、盛事化）之上，增加專業化和產業化，啟德體育園去年正式啟用，加速體育發展的步伐，但只要微觀每個環節，單是場地一環，已是所有球類團隊運動的共同難題。香港手球隊早前於全運會以殿軍創出歷史佳績後，總會董事局主席何仲浩便反映香港場地資源短缺，窒礙手球發展；各支本地排球隊亦不時為「搶場」練習而煩惱，曾有球隊只能「搶」到坪洲體育館，球員傍晚下班趕船入離島訓練，訓練後又趕船出市區再乘車回家。

至於對香港金牛而言，符合「兩米規格」的球場只有香港體育館（紅館）、荃灣體育館和啟德體藝館。然而政府已表明紅館主要作為演唱會用途，啟德體藝館因承辦全港各類大賽和演唱會，檔期異常緊張，所以剩下的就只有容量僅逾千的荃灣體育館。雪上加霜的是，審批部門基於公平分配公共資源的原則，香港金牛只能有限度使用香港的場地，作為紮根香港的職業球隊，代表香港競逐全國聯賽，甚至已坐擁兩座冠軍在手，仍然難敵場地問題，足證香港體育發展只是表面風光，背後仍有漫漫長路。錢濤直言：「這是香港球類團隊運動的共同難題，將關乎能否有更多香港隊伍踏上全國舞台，以及香港體育在全國的整體形象。」

啟德體藝館是其中一個合規格的場地，但檔期緊張，香港金牛未能長期使用。（香港金牛提供）

事實上，主客制是職業體育聯賽之本，主場就是一支職業球隊的「必需品」。觀乎內地職業球隊，大部份都獲得政府補助，甚至可以優先租用場地，場租亦有折扣優惠；反觀香港，既缺乏相關部門支援，亦要承擔高昂成本，「在香港舉辦比賽的場館租金、客隊住宿、人工開支等，與內地舉辦比賽相比，是以倍計算。然而我們仍堅持將主場設在香港，就是希望香港在高水平職業籃球佔一席位」。錢濤慨嘆，自從上季尾無奈把主場移師深圳後，有人形容球會「只是掛香港名義」：「我從沒想過要在香港身上得到什麼『着數』，只是希望把高水平籃球帶給香港，讓這個地方在亞洲最高水平的職業籃球比賽之中有一席之地。」

自從上季尾把主場移師深圳後，有人形容香港金牛「只是掛香港名義」，錢濤表示「只是希望把高水平籃球帶給香港」。（香港金牛提供）

香港金牛競逐全國高水平職業聯賽，連鎖效益可說是全方位。最直接的是香港球員有更多機會與頂尖球員交流，提升技術、增加實戰經驗。以20歲的吳委峻（Rex）為例，就讀英華書院的他在學界贏盡精英賽與邀請賽冠軍，自從去年加入香港金牛接受職業訓練後，他在剛過去的全運會四場比賽都是港隊得分最高球員，獲客軍教練讚賞，日前更首次代表香港金牛在NBL正選上陣，帶領金牛獲勝。

香港金牛亦從基層做起，去年4月建立香港金牛青訓學院，向青少年球員提供專業化訓練及數據分析，並組織U12、U14及U16青訓梯隊體系，培訓籃球新血同時，亦讓年輕人知道，人生規劃不只有醫生、律師、銀行家這些傳統行業，職業球員一樣可以憑努力賺取高薪。

香港金牛致力推行青訓，為香港青少年提供高水平訓練，亦曾舉辦職業籃球體驗營，由一隊外援親身指導青訓球員。（香港金牛提供）

香港金牛組織U12、U14及U16青訓梯隊體系，培訓新血同時，亦讓年輕人知道，人生規劃不只有醫生、律師、銀行家，職業球員一樣可以憑努力賺取高薪。（香港金牛提供）

再者，香港金牛以結合體育與娛樂的模式舉辦比賽，為香港建立獨特的產業模式。錢濤認為，球隊自身「造血」能力直接關乎收入與經濟效益，所以球隊不只追求勝利，他們在主場比賽加入DJ音樂和燈光秀，又舉行選拔建立自家啦啦隊「Taurus」，每場比賽皆設特定主題，度身訂做宣傳物品和場內活動，將球賽打造成爲門票、周邊商品、知名贊助商的載體，為本地籃壇帶來了耳目一新的商業化運作模式。

錢濤特別提到去季在啟德舉行的季後賽總決賽，吸引大量內地觀眾南下觀戰，當中不少球迷是抖音博主，優秀的觀賽體驗意味着更多人透過社交網站認識啟德體育園和香港籃球，既能宣傳香港作為國際體育盛事之都的形象，亦促進旅遊業和零售業。「我最深刻是以前在修頓比賽，不少餐廳向我們索取賽程，以便在比賽日前提早入貨，比賽日亦成為地區經濟的『紅日』」，是以當香港金牛的主場被迫北移深圳，變相令「體育消費」流失。

香港金牛着重與球迷互動，例如Hug Cam便大受球迷歡迎。（香港金牛提供）

香港金牛的每場比賽都有特定宣傳主題，結合體育與娛樂。（香港金牛提供）

香港金牛的比賽帶動「體育消費」，是發展體育產業的重要一步。（香港金牛提供）

香港金牛兩年來在本地籃球圈、青少年及社區深耕細作，滿腹大計，但沒有場地配合，一切心血都將白費。猶幸球隊未因政策失當而停步，錢濤透露他們已着手籌備今年底正式挑戰CBA，繼續提升香港籃球至更高層次，帶領香港籃球產業化發展。

CBA是全國最高級別的聯賽，NBL全年有13個常規賽主場，CBA則超過20個，以目前數據估算，CBA將是人流超過10萬、而且持續數月的體育盛事，隨之而來的是就業機會、門票收益、場外消費，相關效益是一年僅舉辦一次的比賽無法媲美，如果白白讓商機流失，與香港政府近年大力提倡盛事經濟、國際體育之都的政策目標，無疑是背道而馳。

錢濤說：「香港對於NBA球星本身就具有吸引力，我們亦一直努力引進NBA球星加盟。可能球迷都關注到今年轉會市場一則新聞，有中國聯賽球隊向韋斯保克（Russell Westbrook）報價，那支球隊正是香港金牛。如果我們藉着征戰CBA引入NBA球星常駐香港，真正為香港市民帶來欣賞國際頂級球星的觀賽體驗，球星效應肯定可以吸引球迷帶動『體育消費』，亦激發年輕人對籃球的熱情，增加對籃球的歸屬感，燃點他們的『籃球夢』。」

香港金牛籌備競逐CBA，錢濤希望吸引NBA球星加盟，從而激發年輕人對籃球的熱情。（香港金牛提供）

長遠而言，香港金牛希望與政府共同投資興建新場館，「金牛基地」既是球隊專門訓練設施，也為香港室內運動提供場地。事實上，香港金牛近年為了尋找訓練球場亦非常「頭痛」，作為職業球隊，竟然要與市民一起在康文署系統「搶場」，甚至曾經「買炒場」，一直「打遊擊」一般遊走各區練習。一個固定的基地，最基本是教練團可安排有系統的訓練計劃予球員，建立球員的生理時鐘，更專注訓練提升表現；而且基地也能回饋社區，香港金牛今年便曾舉辦「職業球員體驗營」，讓學員觀摩職業球隊訓練，學習職業籃球員應有的態度，同時讓星級外援指導青少年。錢濤建議，規劃中的北部都會區是理想的「金牛基地」選址：「以公私合營方式興建現代化多功能體育館，配以醫療及運動科學設施，除了是金牛的比賽場地，亦供公眾、團體、學校租用，透過收入與成本管理，令場地可持續發展及營運。」

場地是體育發展的基本資源，主場則是職業球隊的根，就如錢濤所言：「說起Crypto.com Arena會想起湖人、說到紐約人就會想起歷史悠久的Madison Square Garden，球迷會將特定主場與球隊的歷史、勝利和自身記憶連結，形成獨特的『主場文化』，產生歸屬感。」所以，即使球隊願意投入再多資源、構思更多點子、推行更多大計，沒有固定的場地，產業化、專業化等的體育發展政策，都是紙上談兵，毫無意義。

主場是職業球隊的根，球迷會將特定主場與球隊的歷史、勝利和自身記憶連結，形成獨特的「主場文化」，產生歸屬感。（香港金牛提供）

值得留意的是，香港鄰近國家或地區的體育產業發展早已一日千里，根據最新數據，2025年全球籃球市場規模達到230.4億美元，預計到了2032年將增長至447億美元，其中内地就是增長最快的市場；而香港的自身地域優勢，加上近年藉着東京及巴黎奧運佳績掀起的體育熱潮，更應捉緊機會，配合國家振興「三大球」的政策，將職業籃球帶到香港，亦助香港籃球融合全國大局。

觀乎這些數據，對於本身從事投資的錢濤來說，香港金牛可是一項回報率高的投資？「我始終不認為成立香港金牛是一項投資，因為投資一定有退出機制，這是商業核心邏輯。但成立香港金牛，我從沒想過退出，這不是一個追求回報的商業佈局，而是一項沒有退出機制的志業。」難怪錢濤在訪問之首已明言，他是一個熱愛籃球的香港人；而「熱愛」這回事，本就無法被精準計算，它是凌駕於邏輯與盈虧之上的純粹。