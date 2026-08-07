名古屋亞運會2026壘球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的壘球只得女子組，男子組則是棒球賽事，本文詳列香港壘球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026壘球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月26日至10月3日

比賽地點：安城運動公園壘球場

比賽項目：女子組

金牌數目：1

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊名單

香港女子壘球隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港壘球總會早前已經公布。

名古屋亞運2026｜香港壘球隊名單（女子隊） 位置 球員名單 投手 劉雪汶、林天心、黃皓晴、陳思韻 野手 林佩君、龐叡芝、黃楚曦、趙澆慰、梁芷茵、劉曉君、陳穎琛、陳曉欣、黎烙彤、邱莉之、陳依琳、歐陽芷晴、陳秀蕊

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊分組及賽程

香港女子壘球隊在名古屋亞運將與七支隊伍一同角逐，對手包括東道主日本、中華台北、中國、菲律賓、新加坡、韓國及泰國。

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊分組及賽程 日期 時間 對賽 9月26日 上午10:00 香港Vs中華台北 9月27日 下午12:15 香港Vs新加坡 9月28日 下午2:15 日本Vs香港 9月29日 下午12:15 香港Vs韓國 9月30日 上午10:00 中國Vs香港 10月1日 上午8:00 香港Vs泰國 10月2日 上午8:00 香港Vs菲律賓 10月3日 上午9:00 銅牌戰 下午1:00 決賽

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊往績

名古屋亞運是香港女子壘球隊的第三個亞運，她們由2018年第一次參賽未嘗一勝，到2023年於名次賽以3：1擊敗泰國，取得歷來第一場勝仗，一路走來都是一眾有全職工作在身的球員，犧牲玩樂時間專心訓練，甚至辭掉正職而累積成果，就連總教練大島田多年都一直發展Youtuber事業，希望透過自身Youtube頻道宣傳香港女子壘球隊，為球隊帶來更多資源。

名古屋亞運2026壘球｜香港女子壘球隊。（夏家朗攝）

香港女子壘球隊去年透過亞洲盃取得名古屋亞運資格，當時比賽於盛夏的西安舉行，氣溫高達攝氏40度，眾將仍克服熱浪殺入前六名。香港隊今屆將力爭亞運第三、第四、第五勝，其中以擊敗韓國為最大目標。

名古屋亞運2026壘球｜香港女子壘球隊王牌投手劉雪汶。（新華社）