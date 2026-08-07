名古屋亞運會2026壘球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的壘球只得女子組，男子組則是棒球賽事，本文詳列香港壘球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026壘球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月26日至10月3日
比賽地點：安城運動公園壘球場
比賽項目：女子組
金牌數目：1
名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊名單
香港女子壘球隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港壘球總會早前已經公布。
位置
球員名單
投手
劉雪汶、林天心、黃皓晴、陳思韻
野手
林佩君、龐叡芝、黃楚曦、趙澆慰、梁芷茵、劉曉君、陳穎琛、陳曉欣、黎烙彤、邱莉之、陳依琳、歐陽芷晴、陳秀蕊
名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊分組及賽程
香港女子壘球隊在名古屋亞運將與七支隊伍一同角逐，對手包括東道主日本、中華台北、中國、菲律賓、新加坡、韓國及泰國。
日期
時間
對賽
9月26日
上午10:00
香港Vs中華台北
9月27日
下午12:15
香港Vs新加坡
9月28日
下午2:15
日本Vs香港
9月29日
下午12:15
香港Vs韓國
9月30日
上午10:00
中國Vs香港
10月1日
上午8:00
香港Vs泰國
10月2日
上午8:00
香港Vs菲律賓
10月3日
上午9:00
銅牌戰
下午1:00
決賽
名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊往績
名古屋亞運是香港女子壘球隊的第三個亞運，她們由2018年第一次參賽未嘗一勝，到2023年於名次賽以3：1擊敗泰國，取得歷來第一場勝仗，一路走來都是一眾有全職工作在身的球員，犧牲玩樂時間專心訓練，甚至辭掉正職而累積成果，就連總教練大島田多年都一直發展Youtuber事業，希望透過自身Youtube頻道宣傳香港女子壘球隊，為球隊帶來更多資源。
香港女子壘球隊去年透過亞洲盃取得名古屋亞運資格，當時比賽於盛夏的西安舉行，氣溫高達攝氏40度，眾將仍克服熱浪殺入前六名。香港隊今屆將力爭亞運第三、第四、第五勝，其中以擊敗韓國為最大目標。