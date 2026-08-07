名古屋亞運會2026壘球｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：陳綵瑤 李思詠
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的壘球只得女子組，男子組則是棒球賽事，本文詳列香港壘球隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026壘球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月26日至10月3日
比賽地點：安城運動公園壘球場
比賽項目：女子組
金牌數目：1

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊名單

香港女子壘球隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港壘球總會早前已經公布。

名古屋亞運2026｜香港壘球隊名單（女子隊）

位置

球員名單

投手

劉雪汶、林天心、黃皓晴、陳思韻

野手

林佩君、龐叡芝、黃楚曦、趙澆慰、梁芷茵、劉曉君、陳穎琛、陳曉欣、黎烙彤、邱莉之、陳依琳、歐陽芷晴、陳秀蕊

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊分組及賽程

香港女子壘球隊在名古屋亞運將與七支隊伍一同角逐，對手包括東道主日本、中華台北、中國、菲律賓、新加坡、韓國及泰國。

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊分組及賽程

日期

時間

對賽

9月26日

上午10:00

香港Vs中華台北

9月27日

下午12:15

香港Vs新加坡

9月28日

下午2:15

日本Vs香港

9月29日

下午12:15

香港Vs韓國

9月30日

上午10:00

中國Vs香港

10月1日

上午8:00

香港Vs泰國

10月2日

上午8:00

香港Vs菲律賓

10月3日

上午9:00

銅牌戰

下午1:00

決賽

名古屋亞運2026壘球｜香港壘球隊往績

名古屋亞運是香港女子壘球隊的第三個亞運，她們由2018年第一次參賽未嘗一勝，到2023年於名次賽以3：1擊敗泰國，取得歷來第一場勝仗，一路走來都是一眾有全職工作在身的球員，犧牲玩樂時間專心訓練，甚至辭掉正職而累積成果，就連總教練大島田多年都一直發展Youtuber事業，希望透過自身Youtube頻道宣傳香港女子壘球隊，為球隊帶來更多資源。

我的自白｜大島田1：運動不像Youtube一夜爆Views 腳踏實地累積吧我的自白｜大島田2：香港隊是我的初心　在港生活十五載從未變改
名古屋亞運2026壘球｜香港女子壘球隊。（夏家朗攝）

香港女子壘球隊去年透過亞洲盃取得名古屋亞運資格，當時比賽於盛夏的西安舉行，氣溫高達攝氏40度，眾將仍克服熱浪殺入前六名。香港隊今屆將力爭亞運第三、第四、第五勝，其中以擊敗韓國為最大目標。

名古屋亞運2026壘球｜香港女子壘球隊王牌投手劉雪汶。（新華社）
名古屋亞運2026壘球｜香港女子壘球隊總教練大島田。（夏家朗攝）
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