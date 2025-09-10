我的自白｜大島田2：香港隊是我的初心　在港生活十五載從未變改

在我們的第三次對談裏，大島田說了一段大學時代的往事。

某夜凌晨，他在大阪一家燒肉店打工做兼職，遇上一位溫文儒雅的先生，對方給他一張字條，上面寫了自己的名字和電話號碼。自言一身污糟邋遢的棒球仔，因為字條上的秀麗字體而莫名感動，下班後，他像條件反射般打了一通電話，從此與一位「人間國寶」級數的大師結緣。

「他是我的人生師父，我從未遇過這樣的人。」

奇妙的交集開拓了大島田的眼界：原來世上有人寫字可以如此優雅雋秀，原來世上有人在數十徒弟面前是如此不怒自威，拿起古琴苦練數四十載卻又如此謙遜謹慎。

「日文有句諺語『石の上にも三年』，大意是即使是冰冷的石頭，只要坐在上面三年，也會變得溫暖。不過師父說過，一個人在某個領域要達到『いちにんまえ』，起碼需要二十年。」

いちにんまえ，「一人前」，即是獨當一面、被人認同的意思。師父這番話，大概解釋了大島田從2010年辭去正職，接任香港女子壘球隊總教練後，十五年來一直努力不懈，矢志建立一支能夠挑戰亞洲前列的香港隊。

壘球在香港是業餘性質，沒有精英資助，大島田甚至曾經為了集訓經費而參加電視台遊戲節目，過五關斬六將贏得廿五萬獎金，終能拉隊到台灣集訓。不過球員去台灣集訓也不是易事，因為大家都是「兼職港隊」，本有全職工作在身，莫說是請假出外訓練，平日準時放工趕到天光道壘球場練波，已經很奢侈。大島田直言，十多年前的香港隊，投球、打棒、跑壘都「好渣」，如今卻是連續三屆於亞洲盃脫穎而出取得亞運資格的隊伍，「佢哋打波唔係最叻，但佢哋係最令我自豪嘅球員」。

成績從來不只是球隊履歷上的一欄文字。這篇自白，大島田說的是教練與球員之間用汗水點滴累積的羈絆，也是香港壘球的進步與成長，更是他從香港返回日本讀高校、輾轉重臨香港發展後，十五年來與這片土地相濡以沫。

2001年，我最後一次為泉尾高校角逐大阪地方大會，爭取唯一一個代表大阪府躋身甲子園的機會，力爭標誌全國高校冠軍的深紅優勝旗。我仍然清楚記得，二回戰（編：即大阪府預選賽第二圈）以6：9不敵久米田高校一役，第九局、兩名打者出局、一二壘有人，我們的第三棒緊接出場，如果他安打，負責第四棒的我就有機會goodbye安打——

可惜世事沒如果。

事實上，在我從香港返回日本就讀高校一年級，因為貪玩揸電單車而發生車禍，右腳嚴重受傷，導致投球和打擊無法鎖緊正常姿勢，我的職業棒球路，可說是未開始已結束。

在日本，只要打棒球打到一定水平，一定想代表學校邁進甲子園，長大後以棒球為職業，再成為日本國家隊「侍ジャパン」一員。我亦不例外，「代表隊」三個字，真是一份無上光榮呢！

可惜我被淘汰了。在日本，棒球人口超過二百萬，日職棒每年的球員數目大約一千，國家隊的名額更只得三、四十個。

不過，因為我的半個香港人血統，又曾在香港生活過，我竟然因此展開長達十多年的「代表隊」人生。

第五章：

成為港隊教練——無上光榮的時刻

高校畢業後，我過着普通人的生活——考大學、打棒球、做兼職。當年日本經濟差，搵工難，碰巧有朋友幾年前從大阪到廣州工作，他建議我去廣州學中文，另覓出路，於是我便去了廣州讀書。讀了半年左右，我得到會計師樓的全職工作機會，碰巧會計師樓的老闆在香港打壘球，他叫我一起打，我就這樣輾轉重臨小時候的成長地，更因為爸爸是日本人、媽媽是香港人的背景，成為香港男子壘球隊一員，代表香港參加比賽。

港穗盃壘球錦標賽是香港和內地球隊每年一度的賽事，男、女子隊都會參加。其中一次，時任壘球總會會長叫我看看女子隊比賽，一看，嘩，真係唔得，先不說贏輸，單是熱身已經做得不好，但我認為港隊球員有速度、富潛力，只要認真訓練，還是有機會的，所以當會長問我會否接手擔任香港女子隊總教練，我一口就應承了。能夠代表某個地方在比賽中爭勝，是一種極具意義的身份，奈何日本棒球競爭激烈，無法躋身職業棒球和日本國家隊，某程度上也是遺憾，沒想到命運令我在香港遇上一班同樣熱血的人，回想起來，真的非常榮幸。

接掌香港隊是2010年的事。當時我為了遷就港隊訓練，不停轉工，後來索性辭掉正職，又在九龍城租了一個很便宜的單位，逐月逐月簽租約那種。其實我根本不知道做香港隊教練的薪金是多少，做了半年之後，我仍然沒收到相關資訊，我應該去問幾時出糧嗎？思考了好一陣子，身為教練，還是先專注訓練吧。

我對自己許諾，不要緊，做到幾多就幾多。

辭掉正職時，已經知道自己要慳，那段日子真是徹底的省吃儉用，唔出街、慳住食，曾經每日只吃一餐。有球員見我愈來愈瘦，練波之後就叫我一起吃飯，有時又叫我食tea，然後唔覺唔覺幫我埋單，或者藉詞說待我出糧後再請大家食飯。這班球員對我好好，但作為一個港隊總教練，連飯都沒錢吃，又好像被球員知道很多自己的事，未免太丟臉……我開始不再與她們吃飯，但眼見積蓄快要見底，戶口得番幾千蚊，再這樣下去，我真的多連屋租都交不起了！

馬死落地行，全職教波實在無法維生，唯有又開始找工作。還好當時才廿六、七歲，年輕有本錢，不求大富大貴，只望開到飯、交到租；後來找到一份相對穩定的工作，港隊訓練也開始上軌道，我終能兩邊兼顧，勉強捱過第一年的港隊總教練生涯。

至於港隊總教練的人工，在我執教了一年之後，某日發現戶口多了三萬多元，原來那就是我的年薪了。 還好，多年後的今天，情況已經大為改善。

第六章：

魔鬼教練時代——但球員改變了我

對我來說，代表隊不只是講夢想。你走出門口問幾個街坊，我相信他們都有自己追求的事；我們之所以能夠代表一些人、一個地方，因為我們除了有夢想和目標，還要肩負責任——努力訓練，練好技術、練好腦袋——然後在比賽爭勝，把勝利帶給香港。

香港隊球衣，不應該輕易就能擁有。

當你以贏波為大前提，就知道身為代表隊有什麼應該做、有什麼不能做。

大概因為這些想法，我被形容為「魔鬼教練」。

回想最初接掌香港隊，投球不行、打擊不行，連壘都未識跑。要比較的話，球員大概是日本比較強的小學生水平吧，說的不是力量和戰術，而是身體協調、連動性和運動知識，這些都是作為運動員的基本條件。坦白說，當時我真的無法像，這支球隊有什麼能力爭勝。

在我麾下的第一次訓練，我要求球員先在球場跑五十個圈，Jumping Lunges（跳躍弓箭步）要做五十下。有球員說這樣做Lunges會傷膝頭，我反問：「你係咪唔想傷？咁你咪走。」當時女子隊的球員也不少，好像有三十幾人，但當日已有十個球員離隊，最終走剩半隊人。

做五十下Jumping Lunges會不會傷膝？我現在可以答你：會。這些訓練有沒有效果？我現在也可以答你，沒有。

但當時我對球員說得直截了當：「我嘅指標喺呢個高度，唔係呢度，你要打香港隊，就要跟我個指標去做。」（編：大島雙手高低比劃着）

其實我亦很掙扎，明知道這個方法必然嚇退不少球員，要靠青年軍接棒，但青年軍一星期只練一天，實力上還有漫漫長路；不過，我依然堅持以測試球員的忍耐力為先。

我們小時候打波，日日都見到身邊的隊友比自己優秀，水平不到的話，教練就直接叫我們行埋一邊，當我們是空氣，要在球隊留低、再爭取機會出場，我們就只能證明自己比別人優秀。而且每個組織都有自己的生存法則，身處於團隊運動，每人必須具備極強的忍耐力，自己做不好，不可以即時發脾氣，因為情緒不止影響自己，更影響身邊人；而且每人都要觀察隊友的習慣和個性，彼此好好溝通，不能只顧自己想怎樣就怎樣。「放下自我、大局為重」，絕對是我在高校學到的人生哲學。

我不認為日本教練一定最好，或許外國甚至本地教練更適合香港隊也說不定，但我們對於訓練和比賽的嚴格程度，的確跟其他教練不一樣。所以，當有球員跟我說自己練波好勤力，我都會直白說：「我完全唔覺。」在亞洲盃跟我們競爭的隊伍，每日練六個鐘、一星期練六日，你一星期三日落球場、每次三個鐘，另外兩日做體能個半鐘。你一星期的訓練量才是別人的兩日，這真的說不上勤力，而且差距只會跟對手愈來愈遠。

頭一兩年帶香港隊出去比賽，如果對手是日本隊，我心裏禁不住有違和感——一個日本教練帶領的球隊，點解咁渣？

真的，我當時真的有這種感覺。

是球員改變了我。

香港的體制與日本不同，我們逢星期一、三晚七點半至十點半練波，總有球員因為遲放工或放學要補習要遲一個鐘，然後又有人因為第二日好早起身返工返學，九點半就要提早離開；星期六球隊練八點到三點，同樣有各種原因難以齊人，我想安排投捕訓練，但投手加捕手要同時出現也不是易事。

不過，這班球員最初捱過那堆不合理的訓練而留低，每次訓練即使因為返工返學無法練足，只要一踏進球場就全力以赴，特別是年資較深的隊員，港隊訓練不會給你豐厚收入，等着你的只有疲累、更疲累和最疲累，第二朝返工返學恰眼瞓，出外集訓和比賽更隨時要請No Pay Leave……

有時我亦反思，我叫球員不要去玩、不要拍拖、不要旅行、不要跟學校交流團，她們的人生好像只有壘球，壘球以外的世界，好像都錯失了，這是好事嗎……（編：大島沉思片刻）只能說，作為代表隊的總教練，我必須以爭勝為前提，我要做的就是安排球員訓練。

熱血未必帶來勝利，但熱血必然感動。十多年來，她們為了壘球義無反顧。我由衷欣賞我的球員。是她們令今天的我足以自豪地說：我是香港女子壘球隊總教練。

第七章：

給香港的情書——初心就在球場裏

即使時光倒流一千次、一萬次，在我十幾年前決定返回童年成長地發展一刻，我是無論如何都想不到，自己會成為香港女子壘球隊總教練。

是啊，十幾年，真的眨眼就過。

如果問我當年有沒有想清楚才接任，坦白說，真的沒有。有人覺得我當年為了港隊要捱窮，好慘，我卻只是直覺地認為，我選了一條路而已，沒什麼慘不慘。我不否認，住在九龍城那段日子，錢唔多，想食好一點、買點東西給父母，我做不到。但就像我小時候為了爭取躋身甲子園而瘋狂苦練那樣，運動的本質，不就是以當下的努力為將來準備？

有了當年的經歷，才有現在的大島田。

因為教香港隊，十多年來我一直在香港生活；但即使我不再教壘球，我亦肯定不會在日本定居。香港是個可愛的地方。畀得起錢，一定食到正宗日本味道，但三餸飯同樣食得好滋味。像我家樓下那間三餸飯，我經常幫襯，久而久之，姐姐每次離遠見到我，就知道要多飯多汁，加多句「靚仔又嚟買飯喇」。人情味是我喜歡在香港生活的原因。還有家人之間的感情，我感覺，香港的家庭，遠比日本家庭來得親切。

近年我發展Youtuber事業（編：Youtube頻道「大島與龍威」），當然也是我決定到香港生活時完全想像不到的事。其實我並不特別搞笑，我和拍檔阿J只是普通人一個，更絕對稱不上食家，極其量是喜歡食嘢而已，Youtube頻道能夠冒起，多得媒體報道，在電視節目有MIRROR加持也是原因，大家的力量令更多香港人認識我，這一切一切，我到今天依然感恩。

其實，我之所以會拍吓片、上網講吓嘢，我最渴望的是，以我作為壘球教練的身份，讓更多香港人知道壘球這個運動。我知道，講壘球的Views肯定遠遠不及一客銀座級數的Omakase吸引，但對於運動，我追求的不是一夜之間爆上百萬Views，而是堅持去講。日本棒球來到今天能有鈴木一朗、大谷翔平，全賴背後有很多很多人在努力，只要我Keep住講，將原本不關注壘球的人，一個一個累積變成球迷，十年後、廿年後，香港壘球發展成什麼樣子，誰也說不定。

在香港生活的十幾年，我的生活從未停步，但在我一直向前走之時，我沒有忘記初心。我個初心喺「呢度」（編：大島指球場）——球員需要我，她們肯練，我就肯教。

球場的事，球員的事，就是我的香港故事。

