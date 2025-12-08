壘球｜香港女將黃楚曦轟全壘打　港隊小組賽大勝山東｜全國冠軍盃

第一局，香港隊兩出局、一二壘有人。黃楚曦站在打擊區，球棒一揮，壘球應聲直飛60多公尺的外野。

「等咗咁耐終於出現喇！」

隨着這支三分砲，港隊在這場火併山東的全國女子壘球冠軍盃分組賽打得順利，最終大勝25：3。

黃楚曦在全國女子壘球冠軍盃轟出全壘打，她期望啟發師妹繼續努力。圖為她早前代表港隊出戰全運會。（新華社）

這是黃楚曦人生首支大型賽事的全壘打。32歲的她於2011年便加入香港隊，是現役其中一名撐住球隊的老將。

這場等待並不容易。壘球在香港不是精英項目，只屬業餘性質，球員為了投入更多時間訓練，往往選擇「斜槓」維生，黃楚曦現時也沒從事全職工作，靠教練和一些兼職餬口；然而想外闖其他國家的壘球勁旅跟操，又要為資金煩惱，她和隊友林佩君今年夏天便自資到台灣個多月，跟隨當地的企業聯賽球隊新世紀黃蜂訓練，最終港隊如願在亞洲盃殺入前六，取得名古屋亞運參賽資格。

黃楚曦說：「像美國、日本、韓國等擁有職業女子壘球聯賽，或者有球員在職業聯賽效力的國家隊，她們打全壘打真的像『食生菜』般容易；但對香港女子球員來說，全壘打的確有難度。」

從對方投手的球速到自己揮棒的時機，還有力量、動作、運氣，全壘打就是這麼缺一不可，「但至少證明香港球員都做得到」，黃楚曦最期望的是，未來轟出全壘打的，是一班香港隊師妹。

「不久將來，港隊一定由她們接手。我們這班老將不想師妹們重蹈覆轍，打十幾年才出少少成績，所以好想將自己學到的東西全數相授。」

林佩君今年夏天亦自費到台灣跟操。（新華社）

投手劉雪汶目前效力台灣企聯的新世紀黃蜂。（新華社）

香港女子壘球隊今年首度參加全國冠軍盃，這是國內女子壘球四大賽事之一，11支隊伍分成兩組，先打第一階段小組賽，再打第二階段的超級循環與排位賽。位處B組的港隊在第一階段取得2勝3負，包括黃楚曦轟出全壘打一役，以25：3大勝山東（其他賽果見下表）。港隊周三（10日）將在第二階段對遼寧，周四（11日）對浙江。

全國女子壘球冠軍盃港隊戰績

香港7：1勝廣東

香港25：3勝山東

香港1：9負上海

香港0：13負江蘇

香港2：15負四川



這次賽事是港隊備戰2026年名古屋亞運的其中一頁。亞運對手包括中日韓台等勁旅，港隊2018年首次獲得入場券參加亞運，去屆擊敗泰國取得歷史首勝，最終名列第7。

黃楚曦期待名古屋亞運前再到台灣跟操，她坦言首要是「儲多少少彈藥」，「大家對於備戰亞運都很緊張，但緊張之餘也會好好享受這些時光。一班人捨棄生活不停練波，是辛苦，但我們希望香港壘球終有一日可以創出自己一片天」。

梁芷茵（戴白頭盔者）產後復出，隨隊參加全國冠軍盃。圖為她去年出戰加拿大盃。（資料圖片；鄭灝然攝）