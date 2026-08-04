網球｜伊雅娜反勝皮古娜首奪WTA單打錦標　創菲律賓網球歷史

WTA 500華盛頓網球公開賽女單決賽，21歲菲律賓新星伊雅娜（Alexandra Eala）面對世界排名第3的美國頭號種子皮古娜（Jessica Pegula），在先失一盤且比賽因雷暴大雨中斷逾一天的情況下，上演精彩大逆轉。伊雅娜最終以4：6、6：4、6：0擊敗對手，首度捧起WTA巡迴賽單打冠軍獎盃，成為菲律賓首人；職業生涯五次擊敗世界排名前十的勁敵，也令伊雅娜的世界排名升至20。



決賽面對主場作戰的皮古娜，伊雅娜的熱度不落人後，場內多處懸掛起菲律賓國旗，為伊雅娜加油的歡呼聲甚至蓋過東道主球手。

事實上伊雅娜的晉級之路絕不簡單。她在首圈面對中國球手鄭欽文，先輸4：6下連追兩盤反勝。第二圈對力爭衛冕的費南迪絲（Leylah Fernandez），激戰三盤淘汰對手。進入8強，伊雅娜以6：3、6：4擊敗2號種子絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）。準決賽面對日本名將大坂直美，伊雅娜以6：4、6：2橫掃過關，生涯首次殺入WTA 500級別賽事決賽。

來到決賽，伊雅娜首盤被對手掌控節奏，以4：6先失一盤。第二盤伊雅娜展開反擊，前3局取得2：1領先。此時比賽因雷暴與大雨而暫停，延至翌日再賽。談到跨日作賽，伊雅娜透露：「我熱身了無數次，並不斷汲取比賽前半段的教訓，在後半段盡力加以運用，我覺得效果還不錯。」

女單決賽因暴雨暫停逾24小時。（Getty Images）

當地時間周一復賽後，伊雅娜手感火熱，徹底壓制皮古娜。她先以6：4追回一盤，決勝盤更「派蛋」，最終反勝2：1。伊雅娜奪冠後，最新世界排名將一舉躍升至生涯新高第20 位。

WTA 500華盛頓網球公開賽女單決賽，伊雅娜最終以4：6、6：4、6：0擊敗皮古娜。（Getty Images）

伊雅娜賽後激動表示：「我感受到了滿滿的愛。這是我第一次有機會爭奪冠軍，但我深信這絕不會是最後一次。能在職業生涯達成這個里程碑，無論這場比賽結果如何，對我來說都已經是一場勝利。」

伊雅娜奪個人生涯首座WTA巡迴賽單打金盃。（X@WTA）

失利的皮古娜亦對21歲新星讚不絕口：「恭喜伊雅娜完成了一場不可思議的比賽。看到你自我們幾年前首次交手以來的進步，還有無論走到哪裡都有支持你的龐大球迷陣容，和你作賽很不容易，但我認為這非常棒。」