美網｜祖高域莎巴蘭卡聯手「屈機」爭混雙　獎金大增名單星光熠熠

2026年美國網球公開賽公布首批混合雙打組合參賽名單，現任女單「世一」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）將與24座大滿貫得主祖高域（Novak Djokovic）聯手組隊參戰。

這對巨星組合歷年6座Arthur Ashe Stadium單打金盃，無疑是今年混雙賽事最吸睛的招牌。



今年美網混雙繼續採用深受歡迎的獨立賽期與革新賽制，安排於單打正賽展開前的「球迷周」（8月24日至26日）登場。

女單「世一」莎巴蘭卡拍檔祖高域出戰美網混雙。（路透社）

祖高域莎巴蘭卡「屈機」組隊戰美網混雙 挑戰巨額獎金

去年美網把混雙冠軍組合獎金大幅提升至100萬美元，今年料繼續推出巨額獎金，成功吸引大量名將組隊，除了「祖莎配」外，上屆亞軍組合施安迪（Iga Swiatek）與魯迪（Casper Ruud）捲土重來；世界第二的列巴堅娜（Elena Rybakina）則夥拍主場男單名將費斯（Taylor Fritz）。兩屆美網冠軍大坂直美，亦會跟36歲的錦織圭組成日本組合參賽。魯比夫（Andrey Rublev）會跟今年贏得法網的安祖娃（Mirra Andreeva）組成俄羅斯組合出戰。

衛冕的雙打專家組合、均是來自意大利的艾蘭妮（Sara Errani）與維維索利（Andrea Vavassori）亦已報名，不過，由於二人單打排名較低，需要外卡才能參賽。

祖高域夥莎巴蘭卡出戰美網混雙。（路透社）

2026美網混雙首批參賽名單：

莎巴蘭卡／祖高域

列巴堅娜／費斯

安祖娃／魯比夫

施安迪／魯迪

芭蓮達賓錫／高保利

舒奈達／麥維迪夫

安妮絲莫娃／Learner Tien

當伊雅娜／奧積艾利亞森

費南迪絲／迪亞科

湯森／阿歷山大薩維列夫

Elena-Gabriela Ruse／波捷斯

皮古娜／德拉柏

大坂直美／錦織圭

艾蘭妮／維維索利（上屆冠軍組合）

西妮亞高娃／亨利帕滕

斯特恩絲／Preston Stearns



不過，目前兩大男單熱門洗拿（Jannik Sinner）與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）尚未出現在首批混雙名單中。由於報名窗口8月17日才截止，兩人仍有時間找拍檔報名參賽。

剛剛奪得溫網男單冠軍的冼拿暫未報名美網混雙。（Reuters）

美國網球協會行政總裁Craig Tiley表示：「任何時候，只要能讓男女選手在同一隊伍並肩作戰，就能展現網球運動的最高水平，而這正是混合雙打錦標賽的意義所在。它將吸引新的觀眾群體，並讓我們的球迷有機會再次看到最耀眼的球星同場競技。」

今年16隊的正賽陣容中，將有6隊憑藉合併單打世界排名直接入圍正賽。賽會今年首度引入外圍賽機制，8支參賽隊伍將於8月24日爭奪最後2個正賽席位。

比賽採3盤2勝制，每盤先得4局者勝，4平後進行搶七決勝，準決賽及之後採用10分制搶七決勝，而非決勝盤。決賽採標準計分制，每盤先得6局者勝，6平後進行搶七決勝，必要時採用10分制搶七決勝。