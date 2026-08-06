U17男足｜中國3:2「絕殺」阿仙奴　主帥：力爭在世界盃大名單留名

撰文：新華網
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【足球】2026上海明日之星冠軍盃小組賽周一（3日）晚第一輪比賽中，憑藉補時最後時刻的制勝一球，中國U17男足以3：2「絕殺」阿仙奴U17男足。

比賽第23分鐘，趙松源在禁區內擺脱多名防守隊員後挑射得分。下半場剛開始，又是趙松源帶球衝入禁區射門，造成對方後衛丹尼爾麥卡倫（Daniel McCarron）「烏龍球」，中國隊將領先優勢擴大為2：0。

中國U17男足球員孔璽諾（右）在比賽中射門。（新華社）

中國U17男足以3：2擊敗阿仙奴U17男足

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落後的阿仙奴隊持續加強攻勢。第53分鐘，積頓奧巴（Jayden Oba）禁區內低射破門；第69分鐘，艾馬臣尼禾尼利（Emerson Nwaneri）門前推射，將比分扳平。

全場第97分鐘，中國隊在最後一次角球進攻中由程晟涵門前頭槌補射完成「絕殺」，比分最終定格在3：2。

對這支已經獲得U17世界盃參賽資格的中國隊來說，本次賽事是重要的練兵平台。中國隊主教練浮嶋敏表示，阿仙奴的體系非常成熟規範，尤其是他們在進攻端流暢的多人輪轉配合，給中國隊的防線製造了很大麻煩。

這場勝利的功勞屬於場上每一名球員。

浮嶋敏說，「我希望這批年輕球員能借着本次比賽打出好狀態，爭取留在球隊最終的世界盃大名單裏。」

中國U17男足接下來還將在小組賽階段先後迎戰畢爾包U17隊和利華古遜U17隊。

中國U17男足。（新華社）
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