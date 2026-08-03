歐洲足協要求國際足協主席恩芬天奴辭職　否則發動不信任投票逼宮

英國每日電訊報（The Daily Telegraph）8月2日報道，歐洲足聯（UEFA）已要求國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）辭職。如果恩芬天奴拒絕，UEFA準備對他發起不信任投票，逼使他下台。據了解，FIFA的211個成員中有43家協會投票支持該不信任投票即可啟動罷免程序，而UEFA擁有55個成員協會。



FIFA於7月28日公布，計劃成立名為「國際足聯前瞻企業」（FIFA Forward Enterprise，簡稱FFE）的子公司，負責包括世界盃在內各項賽事的營運及商業活動。該公司初始估值約200億美元（約1560億港元），並擬向外部投資者出售最多20%股份。

雖然FIFA在世界足壇普遍強烈反對後放棄了有爭議的FFE提案，惟由其引發的爭議卻未見停止。

這張攝於2026年7月30日的設計圖片中，可以看到歐洲足協（UEFA）和國際足協（FIFA）的標誌，以及「杯葛」的字眼。（Reuters）

UEFA在一份正式的法律文件保存通知中確認，正在積極考慮就該提案提起法律訴訟、仲裁和監管投訴，並已指示國際足協保存所有相關文件和通信記錄。儘管UEFA對FIFA放棄該提案的決定表示歡迎，但仍指在過程中嚴重損害了人們對世界足球管理機構的信任，並指責FIFA追求「卑鄙的、幕後的、不透明的交易」，同時宣布已對恩芬天奴的領導失去信心。

另外，中北美及加勒比海足協則稱，該提案是「管理不善和領導不力」的例證，並呼籲對恩芬天奴進行「全面清算」。