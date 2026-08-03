足球轉會｜車路士簽阿根廷新星巴高　世界盃4強賽後曾挑釁比寧咸

撰文：胡卉忻
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車路士中場安素費南迪斯（Enzo Fernández）早前於世界盃準決賽攻入追平球後狂喜慶祝，激怒一眾「三獅軍團」球迷，網民曾笑言這名阿根廷球星不知如何面對英格蘭隊友。今日車路士再增阿根廷元素，宣布從同屬BlueCo財團的法甲兄弟球會斯特拉斯堡，簽入22歲阿根廷中場華倫天巴高（Valentin Barco）。車路士方面與左路新星簽署一份7年長約，並無透露轉會費。

巴高的「成名作」就是世界盃4強賽後挑釁比寧咸。（路透社）

巴高今屆世界盃上出場僅19分鐘，但英格蘭球迷對他並不陌生。在阿根廷2：1淘汰英格蘭賽後，未被派上場的巴高衝入場內與隊友一起慶祝，不安分的他語言挑釁英格蘭中場比寧咸（Jude Bellingham）。
外界無從得知巴高對比寧咸對底說了什麼，惟相信內容帶有種族歧視成份，令在西班牙球會皇家馬德里效力並精通西班牙語的比寧咸聽罷後按捺不住，出手向巴高後腦大力拍了一掌，隨後二人互相推撞一輪，直到隊友勸阻下分開。

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巴高世界盃4強無份上陣，穿上龜背以另類方式搶鏡。（路透社）

這名被車路士看中的新星，出身阿根廷豪門小保加青訓。2024年初首度登陸英超，加盟白禮頓，期間短暫外借至西甲球隊西維爾，其後轉投斯特拉斯堡，累積出場58次，射入3球，貢獻11次助攻。

巴高青年時期是一名鋒線球員，經小保加改造後轉型進攻型左閘。職業生涯更能勝任左翼衛、左中場及中場中等多個位置，多面手特質深受藍軍賞識。

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阿根廷22歲中場新星巴高加盟車路士。（Getty Images）

車路士今個夏天轉會窗動作頻頻，除了最新加盟的巴高之外，藍軍亦相繼招攬摩根羅渣士（Morgan Rogers）、韋碧克（Danny Welbeck）、柏利斯特（Marco Palestra）、基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）、麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）以及埃米格（Emmanuel Emegha）等多位強援。

車路士陣中目前共有4位阿根廷球員，除了安素費南迪斯和新加盟的巴高，還有今季已外借阿士東維拉的加拿祖和年輕守將安素明奴（Aarón Anselmino）。今屆加拿祖未能入選阿根廷世界盃大軍，安素明奴尚未曾為大國腳上陣。

巴高。（路透社）
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