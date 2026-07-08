佛得角邀國足友誼賽被拒？足協闢謠：僅口頭傳達未收正式書面溝通

2026年世界盃，佛得角（Cape Verde）戰績贏得全世界矚目，佛得角對中國的感謝亦引發中國球迷熱烈討論。佛得角足協更表示，希望安排球隊來華，與中國男足進行友誼賽。不過，此前有內地媒體報道稱，中國男足拒絕了佛得角的邀約，因需要全力備戰明年1月亞洲盃。這一拒絕也令國足遭網民戲謔稱，「踢完就沒友誼了」。



7月7日下午，中國足球協會發佈公告稱，網絡上出現關於「佛得角邀國足踢友誼賽被婉拒」的消息為不實信息，因並未收到正式的書面溝通函件及後續對接回覆，因此不存在拒絕情況。



足協通報稱，國足拒絕佛得角邀約友誼賽是不實消息。

足協通報表示，6月23日，中國駐佛得角共和國大使館與中國足協取得初步工作聯繫，口頭傳達了佛得角足球協會有意組隊來華開展國際足球友誼賽的初步合作意願。截至北京時間7月7日17時，協會暫未收到佛得角足協關於賽事的正式書面溝通函件和後續對接回覆。因此，不存在協會收到賽事邀約後予以拒絕的情況。

不過足協也在公告中提及內媒報道的「備戰亞洲盃」的消息。公告稱，當前，中國國家男子足球隊正積極備戰2027亞足聯沙特阿拉伯亞洲杯，相關熱身賽安排緊密圍繞亞洲杯備戰需求展開。同時，中國足協始終秉持開放合作的對外交流原則，對與佛得角足協及各國家地區足球協會進行賽事交流持開放態度。

關於「中佛對戰」的相關報道最初源於6月25日的一篇佛得角足協副主席採訪。佛得角足協副主席在採訪中表示：「如收到正式邀請，我們非常樂意接受，成年男足、女足以及U17、U19、U23各年齡段隊伍均可出訪。」足協公告表示，此後相關內容演變為「佛得角世界盃後訪華約戰男足」，再之後，社交媒體上「佛得角邀國足踢友誼賽被婉拒」等相關話題迅速發酵。」

足協發佈回應後，有內地KOL在評論區表示，「使館已經轉達了，足協應該主動聯繫對方足協，表示謝意，然後打不打熱身賽給人一個正式回覆，而不是坐等人家。」還有網民表示，「你給他們發邀請函，他們肯定來。就看你敢不敢發了」；亦有網民回應，「花錢可以，丟人可以，但是不能花錢丟人啊」。