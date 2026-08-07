足球轉會｜摩納哥中場艾利奧捷4.5億加盟PSG　巴高拿去留未定

【足球】法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）星期四（8月6日）宣布，已從同屬法甲的摩納哥（Monaco）簽下法國國腳艾利奧捷（Maghnes Akliouche）。



據法國媒體報道，這位24歲的進攻中場與歐洲冠軍巴黎聖日耳門簽署了一份直至2031年的合約，轉會費據報道為5000萬歐元（約4.52億港元）。

摩納哥球會感謝艾利奧捷。（IG@asmonaco）

艾利奧捷在PSG官網發表的聲明中說：

加盟巴黎聖日耳門是一份極大的榮幸。我在巴黎地區長大，能加入這樣一家赫赫有名的球會，對我以及我的家人來說意義重大。

艾利奧捷於2017年以15歲之齡加入摩納哥青訓，隨後一路過關斬將，並於2021年完成一線隊地標戰。在代表這支球隊出戰的139場各項賽事中，他總共攻進23球並送出28次助攻。

艾利奧捷曾是亨利（Thierry Henry）執教的法國奧運隊成員，並在2024年奧運會上隨隊摘得銀牌。他已代表法國國家隊出場10次，並且是法國隊出戰2026年世界盃陣容中的一員。

艾利奧捷代表法國隊參加2026世界盃。（Reuters）

在干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）轉會AC米蘭，李剛仁加盟馬德里體育會之後，艾利奧捷的到來補充主帥安歷基（Luis Enrique）在進攻端的選擇；與此同時，由於英超球隊利物浦對翼鋒巴高拿（Bradley Barcola）有意，因此後者在PSG的未來仍存在不確定性。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】